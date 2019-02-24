上環商廈疑違公契　假日拒公眾搭𨋢過天橋　區議員：荒謬

香港不少地點都以天橋貫通，方便市民不用日曬雨淋即可以到達目的地。不過，對輪椅人士來說，一旦連接天橋的升降機故障，等同不能使用天橋，出入造成困擾。上環有天橋的出入口沒有公用升降機，有需要的人士只可使用毗鄰商業大廈內的升降機上落，假日時大廈未有開放，致令他們無法使用行人天橋。

上環一條天橋的干諾道西出口，並沒有設公用升降機，有需要的市民需要借助連接天橋的威勝商業大廈內的升降機上落。去年有街坊向區議員反映，大廈保安拒絕讓他們在假日使用，「有得睇冇得用」。香港01記者向當區區議員楊學明了解事件，他直指此事「相當荒謬」。「街坊話一到假日，看更會拉埋卷軸，唔畀人用，話就算係該棟大廈嘅商戶自己都要登記，其他人直情係唔俾入。」

每逢假日，殘疾人士就無法使用商廈升降機，對他們來說，天橋如同虛設。（楊學明提供）

公契列明升降機開放使用

一眾區議員去年4月去信區議會，今年初終獲地政總署、屋宇署以及路政署回覆。屋宇署指，商廈業主和政府在1982年簽訂的公契內列明，樓宇內的升降機必須每天24小時容許公眾人士暢通無阻地使用。「但個商廈代表同我講，呢個條款係指比大廈商戶嘅殘疾人士用，唔係外人喎，件事根本變咗羅生門。」

屋宇署指，大廈公契列明樓宇內的升降機，必須每天24小時容許公眾人士暢通無阻地使用。（區議會文件）

更令人無奈的是，原來路政署本來計劃在商廈外新設公用升降機，工程早在2015年開展，可惜進行到一半時，職員發現地下管道過於複雜，無法完成相關工程，因此需要修正方案，並延期至2021年完工。楊學明表示:「講真，一棟40幾層嘅私人樓，發展商起三年都完啦，政府整架𨋢都要搞5、6年，效率可以話係幾低。工程一耐保險又貴咗，成本咪又高咗。」

現時市民需要使用新開放連接西港城的天橋升降機，比起原有路程需時多了約5至10分鐘。（旅發局相片）

翻查相關資料，現時有需要的市民要走至西港城附近，才有升降機可使用，要多走5至10分鐘。「𠵱家都無辦法啦，我哋同商廈嘅人講，希望可以將就住先，但佢哋無答實我，似乎無咩機會㗎啦，街坊要硬食，等多幾年囉。」

楊學明直斥政府做事效率甚低，就連興建升降機也要花上5至6年。(楊學明提供)

管理公司：會確保同類事件不再發生

威勝商業大廈的管理公司，新城市管理服務有限公司的職員丘生口頭回覆香港01記者查覆時表示，任何時候職員都不會拒絕讓有需要的朋友使用通道，因此對於有人指保安封鎖升降機一事非常驚訝，將了解相關事件，然後再決定是否應該發出新通告給保安，確保同類事件不會再發生。