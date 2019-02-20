【瑪嘉烈擴建】擬擴建荔景大樓　區議員倡放寬地積比增樓層數目

政府計劃重建瑪嘉烈醫院，而日前醫管局亦提出擴建荔景大樓，興建一座新大樓和接駁現時大樓的連接橋，預計在今年第一季諮詢立法會。不過，有葵青區議員要求醫管局向政府申請放寬地積比率限制，新建大樓可有更大面積提供更多病床，以滿足區内醫療需要，並減低瑪嘉烈醫院重建期間醫療服務的削減。

日前葵青區議會社區事務委員會上，醫管局簡介瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃，在復康花園和停車場興建一座新大樓和接駁現時大樓的連接橋，擴建後病床將由268張增加至668張，以應付瑪嘉烈醫院重建期間部分服務的臨時遷移，及改善日間護理服務。擴建計劃預計在今年第一季諮詢立法會。

荔景大樓落成18年，負責處理瑪嘉烈醫院復康及療養服務。（周偉雄提供）

不過，有葵青區議員擔心擴建計畫未能滿足區内長遠需要，要求醫管局向規劃署和地政署申請放寬地積比率限制，讓新建大樓有更大面積，增加更多病床。

瑪嘉烈醫院重建期間，部分服務會暫時遷移至荔景大樓。（潘安奇攝）