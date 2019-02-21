【第二人生】退休去追星、西藏　13位銀齡人的退休攝影展

常言退休後是第二人生，在打拼半生後退下來要適應新生活，除了金錢上的考慮，心態上的準備同樣重要。有團體為即將退休的銀齡人士舉辦攝影班，邀請藝術家教授他們攝影知識，並邀請他們拍攝一輯圍繞退休主題的作品，並於灣仔作展覽，是次計劃的負責人志朗想問：「人們經常在人生大事上攝影留念，例如拍畢業照、結婚照，生了寶寶拍攝家庭照等，那麼退休是否同樣值得紀錄？」

團體光影作坊舉辦「第一天的故事：生命新旅程」攝影工作坊， 課程以55至65歲的準備退休人士為對象，並請來藝術工作者程展瑋來教授參加者攝影知識，並分享觀察生活的方法和創作的技巧，讓他們以攝影作為工具，調整將即面臨退休時的心態，同時發掘出第二人生的不同可能性。

除了投資，退休生活還有什麼？

臨屆退休之齡，不少人可能會對退休生活感到迷茫，負責是次計劃的光影作坊計劃助理志朗卻說，面對退休，更重要的是處理自己的心態，「當你到網上搜索『退休準備』時，你可能會找到與金錢相關的結果，例如投資及保險等，但是除了錢，其實心理，生活上的準備同樣重要。」

有人去西藏、台灣旅行 有人退休後跑去追足球明星

計劃中的13位參加者，年齡分別由55歲至甚至70歲不等，他們在習得相關知識後，分別花上一個月的時間，拍攝自己對退休生活的想像：有人到了西藏旅行，拍下當地失明學童的上學情況；有年近70的退休裁縫師去了台灣旅行，拍下不少自然景象；甚至有位本來當公務員的女士，在退休後跑去追足球明星陳偉豪，過着「追星」生活，她的作品同時拍下了共同追星時認識的新朋友，以及球員練習時的照片。人為了生計忙碌了大半生，終可退下來，透過相機的觀景器，再看人生的另一道風景。

其中幾幅參加者的作品請看：

志朗說，他們希望透過攝影，讓觀眾明白，退休是人生的轉變，還是重新認識自己的機會，「有趣的是，人們經常在人生大事上攝影留念，例如拍畢業照、結婚照，生了寶寶拍攝家庭照等等，但從來沒有人在退休這件事上，紀錄這個人生轉變。」學習攝影，亦是用另一種方式去走準備退休生活，志朗續說：「平時前往工作的路上，如果細心觀察，你可能會發現在等車的巴士站旁，原來有個公園，或者原來有棵花，但我們可能沒有為意，而攝影，就是找生活上忽略了的事。」用攝影的眼睛去看這個世界，或者會發現有點不一樣。