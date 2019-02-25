【太和邨踩線】陌生男開鎖頭、門口現記號　一幅長輩圖趕絕踩線黨

大埔又驚傳有賊人踩線！早前有多個社交群組均出現帖文，內容是提醒太和邨居民有賊踩線，請自行按密碼出入。香港01記者到現場了解，有業主立案法團主席表示，居民近日反映有陌生人白撞拍門、「chok」鐵閘等異常情況，甚至深夜在門口燒焊，令大家人心惶惶。有見踩線個案越趨嚴重，現時所有人出入一律要自己按密碼，否則須登記。自從這措施實行後，二月份暫時沒再發生同類個案。

太和邨樓宇大堂張貼「保安門禁管制」通告。（吳政怡攝） 早前大埔及太和多個facebook專頁和群組，均出現帖文提醒太和邨居民有賊踩線，請自行按密碼出入，甚至自製多張長輩圖，呼籲街坊廣傳。記者到現場視察，發現太和邨每幢樓宇門外均有告示板，張貼「因有多宗白撞個案，請自行按密碼進入」十六個大字，而大堂内亦有「保安門禁管制」通告，説明管業處接獲多宗懷疑被賊人拍門及畫上不明標記，並展示不明標記的圖片，呼籲住戶提高警覺。

太和邨内發現懷疑踩線記號。（任小姐提供） 太和邨業主立案法團主席任小姐指出，懷疑踩線事件在去年年尾至今年年頭大量發生，「太和邨每年年尾都有踩線情況，但今次特別多，情況比較誇張。」住戶反映有陌生人按門鐘白撞，單位門邊出現記號；又試過聽到「chok」鐵閘聲，兩名陌生男子嘗試開鎖頭，被發現後卻稱認錯門口；最離奇是在深夜見到自稱是工程人員的陌生人在門口燒焊，住戶報警後他卻離開。這些情況並非偶然，「每幢樓都有四至五宗，下午、夜晚都有發生。」懷疑是有組織的活動。

太和邨内發現懷疑踩線記號。（任小姐提供） 太和邨管業處一名保安表示，每年十一月至一月是踩線高峰期。這次獲警方出信通知有七至八名可疑人士在邨内出入，更曾翻查邨内閉路電視，並提醒管業處須加以警惕。她指過往居民恃著與保安相熟，經常叫保安開門，「保安怕衝撞，問他們住哪個單位，他們又不開心，唯有開門」，閒雜人等因而容易混進大樓。有見踩線個案越趨嚴重，現時所有人出入一律要自己按密碼，否則須登記。自從這措施實行後，二月份暫時沒再發生同類個案。

警方發言人回覆香港01查詢表示，警方於2018年12月26日晚上接獲大埔太和邨一名保安員報案，表示一名居於福和樓的住客向他表示有人敲其住所的門。人員接報到場搜索，未有發現任何可疑人士。案件列作「雜項事件」處理。警方強調大埔警區會適時進行反罪惡巡邏，維持治安。