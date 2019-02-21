【土地大辯論】古洞北收地在即　高球場只收32公頃　村民：不公道

政府昨日（20日）公布，將局部收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，球場仍可繼續用餘下140公頃的用地，舉辦國際高球賽事及球員培訓。另外，發展局局長黃偉綸指，將加速發展棕地，如推動古洞北/粉嶺北等地發展，更表示會「盡一切能力去做」。 政府決定局部收回高球場，卻打算發展新界東北土地，有古洞北村民表示極度不滿，更形容政府「取難不取易」，對村民極不公道。

黃偉綸稱，為增加土地供應，不能靠單一的發展選項，而要多管齊下，故此當局除了收回32公頃高球場土地，並稱會加快發展棕地，包括涵蓋於各個新發展區的340公頃棕地，例如古洞北/粉嶺北、洪水橋、元朗南，亦將在今年內陸續向立法會尋求撥款。

發展局稱，會在本年加快發展棕地。（梁鵬威攝／資料圖片）

發展局只局部收回32公頃粉嶺高球場用地。（資料圖片）

古洞北村民對政府決定表示強烈不滿。古洞北發展關注組主席李肇華向《香港01》表示，政府作為高球場的業主，而高球場的合約只為短期租約，當有需要時可以收回自用，現時本港正有住屋需要，政府應先考慮收回高球場，而非對一眾新界東北土地下手，「政府作為高球場業主，係有權收回土地，但政府就無咁做，反而打算取難不取易，去收古洞北的土地，咁樣係對村民極不公道！」

李肇華批評，當局做法為取難不取易，收新界東北的土地，卻不收回本身擁有業權的高球場，對村民極不公道。（梁鵬威攝／資料圖片）

他又說，現時大部分古洞北的村民都擁有業權，批評政府一直誤導公眾，「如果你係有數據，就應該話俾香港人知，村入面有幾多人霸官地、有幾多人有私人地、又有幾多人俾錢租地，我哋大部分都係有業權，唔好講到唔清唔楚，喺度魔鬼化村民。」

李肇華又指，政府的發展計劃只關注起私樓，純粹是一盤生意，剝削了村民的權益，「依加係用公帑，收返村民嘅地，然後起配套，俾發展商發展，你話咁樣公唔公道？」他說，如果收回古洞北土地起公屋，不應只收村民的生活土地，卻容許發展商的用地繼續荒廢，「我贊成收地起公屋㗎，咁你就應該一次過收埋發展商嘅地，全部用嚟起公屋啦，而唔係由得發展商荒廢啲地！」

發展局擬就新界東北發展區計劃向立法會申請撥款，李肇華認為村民及發展商同為土地業主，政府應一視同仁。（梁鵬威攝／資料圖片）

他強調，甚麼賠償方案都不能夠作補償，「我又唔係需要公屋，就算你賠三幾百萬俾我，但係魔鬼在細節，拎住啲錢，一來唔夠錢上樓，二來又唔過資產審查上公屋，而且我又唔係求呢啲！你收咗塊地，我仲要變咗失業。依加係講緊上千計嘅村民嘅家園，同埋事業，唔係話賠償咁簡單。」

李肇華直言已做盡所有可做的事，無法扭轉政府心意，對方更無意與村民展開直接對話，「我哋一直係想要有公平對待，但我哋俾咁多意見，公聽會又去過，立法會又去過，政府全部都無聽。」不過他表示，無論如何都會抗爭到抵，「我哋已經抗爭足十年，唔係話要玉石俱焚，但一定唔會咁易放棄。」