【遺棄動物】元宵節稚貓慘當垃圾棄養　改名「團團、圓圓」再尋家

剛過的元宵節寓意團圓，但有一對剛出生的稚貓卻偏偏遭人狠心用垃圾袋遺棄於屯門鳳地公園，更遇上當日「黃雨」。協助暫託小貓的寵物酒店負責人稱，以往過年前後經常收到遺棄貓狗，一再呼籲市民要尊重生命，又特意將該對小貓命名「團團」和「圓圓」，冀早日為它們找好到新主人。

寵物酒店負責人鄭小姐向《香港01》表示，日前元宵節當日，其友人在屯門鳳地公園附近運動時，無意中發現路上有一袋黑色垃圾袋，袋內不斷有東西竄動，打開一看，竟見一對小唐貓：「牠們當時連同報紙被垃圾袋包裹，非常飢餓虛弱，身上長滿蝨。」友人拾起一對小貓，並將牠們交予鄭小姐暫託照顧。

「團團」和「圓圓」日前在屯門鳳地公園被人發現藏於垃圾袋內。（受訪者提供）

鄭小姐續稱，這對小唐貓剛出生約兩至三星期，目前健康良好，「每兩、三小時就喝一次奶」，稍後會到獸醫診所檢查，又特別為它們命名為「團團」和「圓圓」，寄望牠們縱使在元宵佳節被遺棄，日後仍可找好人家得到溫暖團圓。

她透露，其寵物酒店已經營十多年，歷年來見盡無數動物被人棄養，過年前後特別多，「今年都接到5隻貓，9至10隻狗，每年數量相若，它們不是因家中大掃除，就是因情侶分手而被棄養，大多都是由客人和親友在街上發現的。」她又強調，「它們是生命，不是垃圾，請大家尊重生命！」

除了在店舖騰出僅餘空間暫託棄養貓狗，鄭小姐亦在網上為牠們尋找新主人，「大部分健康年幼的貓狗都能獲客人收養，惟年老或有健康缺憾的貓狗就沒有那麼幸運了。」她又透露，最近親自收養兩隻分別18歲的「八哥」和19歲的唐狗。

回顧過去，她又感嘆稱，港人雖然對領養日漸開放，惟棄養的態度一直沒改變，「當動物呼之則來，揮之則去」。故她揀選領養者都非常審慎，會選擇具家庭背景、飼養經驗和家庭空間環境許可的人，「剛拍拖的情侶就不太適合了，一分手，寵物就很可能變犧牲品」。