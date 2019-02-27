【誰偷走了木頭？】馬灣巴士站設山竹靚木頭當櫈坐　突然不翼而飛

位於馬灣的331S巴士站，本來放有三塊木頭，街坊候車時都會坐在上面。原來這些木頭都是山竹遺物，該區區議員與義工於颱風後拾取塌樹廢木，希望可以物盡其用，將之稍作加工，便放在巴士站旁，成為另類的候車座椅。但日前卻被發現，三塊木頭已經消失不見，究竟是被政府部門「清理」移走，還是有人貪心偷去？

「山竹」過後，區議員與義工拾取塌樹廢木，放置在馬灣331S巴士站作座椅。(荃灣區區議員譚凱邦提供)

三塊木頭由荃灣區區議員譚凱邦於9月時放置。颱風「山竹」過後，他和數名義工眼見荃灣三棟屋村一帶塌樹甚多，而樹藝師修樹時，留下不少修葺平整的木頭。因此譚與義工「call車」將部分木頭運走，並為木頭稍作打磨和上光油，他形容過程並不輕易。完成後，他將三塊木頭放在巴士站旁，讓候車人士使用休息。

木頭經過譚凱邦(右)和義工(中)的細心打磨、上油，他們希望物盡其用。(荃灣區區議員譚凱邦提供)

譚凱邦指，來往荃灣西和馬灣的331S巴士，在繁忙時段班次較疏，位於馬灣的巴士站常會聚集一些候車人士。雖然該處早年加設了兩張共四座位的石製座椅，但還是不敷應用。放置木頭作為座椅，既能貫徹「唔做大嘥鬼」原則，將樹木好好運用，亦能方便街坊，「山竹令好多樹木都白白去咗堆填區，本來啲木頭櫈做得好靚，街坊都好鍾意坐。」

木頭甚受街坊歡迎，當中又以小朋友最喜歡坐。(荃灣區區議員譚凱邦提供)

但在數天前，譚獲街坊告知木頭突然消失，他在多番查詢之下，仍未知被誰人移走，「擺咗之後都同過啲部門『打招呼』，解釋只係想便利居民，現時都仲問緊各個部門係咪佢哋職員清走咗。」他又指，三塊木頭各有相當重量，難以徒手偷走，他亦計劃再次尋找物資，放回座椅給大家使用，「佢哋拎幾多我就放返幾多，喺正式增加座椅之前，我哋可以做嘅就只有呢啲紓緩措施。」