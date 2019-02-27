【西環三屍】熱心街坊設留言板為社區打氣　呼籲：有困難，要出聲

近日西營盤發生三屍命案，一對夫婦疑投資失利後攜子燒炭尋死。一群熱心西營盤街坊，於肇事屋苑設置一塊留言板，寫上「願社區守望，願逝者安息」，有20名街坊對事件婉惜，在留言板以便利貼寫下心聲，為西營盤社區打氣，撥開悲情陰霾。

一群熱心西營盤街坊設置一塊打氣留言板。（陳蕾蕾攝）

西營盤前晚(25日）發生倫常慘劇，肇事的西園仍彌漫一片哀傷，一群熱心西營盤街坊於西園門口位置放置一塊留言板，寫上「願社區守望，願逝者安息，願心有平安」，並張貼三屍命案的新聞報道截圖。熱心街坊於留言板寫上心聲稱，對近日的家庭慘劇心感難過，希望社區鄰里能守望相助，「大家能安居樂業在西營盤」。

約有20名街坊以心型紙張或便利貼貼在留言版上，表達心意、互相打氣。「多關心，幫助別人」、「請大家打開溝通的門」、「有困難，要出聲，找幫手」及「願香港平平安安，每家和和氣氣！」等字句貼滿留言板。縱使互不相識，街坊鄰里都利用一筆一紙舒發心聲，希望逝者安息，透過社區守望相助，避免悲劇再次發生。

男死者Facebook截圖。 男死者羅志偉曾經在社交網絡Facebook上透露生活遇到困難，他發帖道︰「很累很累，可以點......係咪到址（此）為止。」「明白正面思維好重要，但一個連明天都未必應付到嘅人你叫佢點樣正面思維諗一星期一個月一年之後嘅事」。多名fb親友在男事主Facebook留言，願他能一路好走、安息，「在天家好好照顧妻兒」。

街坊對悲劇感心酸 希望死者安息

陳先生指該留言板由有心人放置，「放塊板係到好有心」，談及事件感到「心酸」，事件不應牽涉小朋友，認為是社會上的慘劇，望死者可安息「係第二個世界過得好」。街坊古先生指，看新聞得知此事，認為小朋友較無辜，因為小朋友無法選擇；又指不是當事人無法評論情況，但認為有困難應該嘗試找社工等相關人士協助。張小姐帶同兒子前來觀看留言板，她對事件感到很可惜，「希望唔好再發生同類型事件」。又指遇上困難可以多與朋友溝通，舒發情緒，「唔好走上絕路」。

夫婦投資失利 餵兒子服藥後燒炭

昨晚（25日）8時許，西營盤西園永翠閣一單位內傳出惡臭，起初疑是氣體洩漏，及後消防破門而入，發現一對夫婦及其七歲兒子倒臥床上。警方調查後，疑有人因炒燶股票尋死，相信有人使走家傭後，向七歲兒子餵藥，及後燒炭自殺，現場檢獲遺書。