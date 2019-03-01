【上海街好聲音】長髮大叔熱唱鐵血丹心　網民：隻腳交足戲

很多人有歌星夢，大叔也不例外！有網民昨日（2月28日）途經鴉蘭街休憩處時，看到一位長髮大叔拿着麥克風熱唱「鐵血丹心」，如入無人之境，網民紛紛留言：「支咪係擺設？」、「隻腳交足戲」。

有網民昨日於Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載一段短片，短片中一位留有長髮、身形肥胖的大叔一手拿着手機，一手拿着麥克風，在上海街與荔枝角道交界的鴉蘭街休憩處的一張長椅上，大聲熱唱電視劇《射鸜英雄傳》主題曲「鐵血丹心」。大叔一邊唱，右手一邊揈麥克風打拍子，最爆笑的是嘴巴一直沒對準麥克風。只見他唱得十分用力，身體不斷向前彎，唱得興起時左腳還更抬起震幾下，狀甚陶醉。

大叔在鴉蘭街休憩處內熱唱「鐵血丹心」。（Facebook專頁「巴打絲打Facebook Club」短片截圖）

至於大叔唱功如何，該名拍片的網民只表示：「真佩服佢有咁嘅膽量喺公眾地方唱」，但其他網民就留言撐大叔「幾好聽」、「高音準」、「好有中氣」、「我唔介意停下聽佢唱歌」、「香港樂壇欠他一個交代」。

大叔唱得十分用力，但旁邊的女子卻相當冷靜。（Facebook專頁「巴打絲打Facebook Club」短片截圖）

除了唱功，更多網民聚焦在大叔的外貌及肢體動作上，有人認為大叔像「肥版鄭中基」、「中年版周伯通」。對於大叔不斷揈麥克風，網民大感好奇，紛紛問「支咪有用過？」、「所以拎住支咪做擺設？」、「個個（麥克風）沙搥黎（嚟）既（嘅）」、「手上支咪係配角」、「隻腳交足戲」、「有震音喎隻腳」。亦有網民表示十分佩服大叔旁邊的女子可以如此冷靜，「隔離嗰位小姐先犀利咁樣一眼都唔望」」。

《香港01》今日下午去到現場，希望能碰上這位熱唱大叔，惟一整個下午未見他的蹤影。有附近開文具舖的老闆表示：「佢喺到唱咗三年，好大聲，但係街坊都唔敢同佢講嘢，佢唔畀人影相㗎！會打人㗎。」附近便利店的店員則透露，並非每日都見到大叔，「呢排好似都唔見佢。」

