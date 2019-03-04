Team Lab登陸荃灣？ARTISANAL HUB宣揚環保及可持續發展

位於東京的Team Lab數碼藝術館成為全球熱爆的旅遊熱點，不少港人到東京旅遊時更專程到Team Lab打卡，而荃灣區近日也有一個類似的數碼藝術館向公眾開放。流動體驗館ARTISANAL HUB日前在愉景新城啟用，並將從即日起至3月14日舉行展覽，設計團隊希望透過全新的探索及體驗過程，展現與生活息息相關的課題，宣揚環保及可持續發展的主題。

這個數碼藝術館，由新世界集團旗下團隊設計，設計團隊指，集團定立了2030可持續發展願景，以聯合國可持續發展目標作參考，將環保（GREEN）、健康（WELLNESS）、智能（SMART）和關愛（CARING）四大元素，融入集團不同項目及服務之中，是今次展覽的主要意念。

流動體驗館的外牆由全港最大室內4K LED屏幕打造，呈現水的不同形態，包括漣漪、霧氣、瀑布和冰海，極具科技感，呈現大自然的能量循環，以此呼應可持續發展的主題，望以豐富的影像令市民反思城市生活與大自然的關係。

ARTISANAL HUB有3個體驗區，市民首先進入一個佈滿彩色裝置，供大家拍照「打卡」，寓意環保及可持續發展需要每個人的努力，凝聚眾人之力來締造美好的新世界；第二個體驗區以短片的形式，介紹「新世界2030可持續發展願景」的要點；第三個體驗區則設有親子互動遊戲，透過簡單的道具，訪客便能透過牆上的投影了解新世界集團在可持續發展方面的特點，啟發性十足。

流動體驗館今次在D•Park登陸，之後亦會在不同地區、以不同主題巡迴展覽，詳情容後公布。