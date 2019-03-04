【將軍澳飛車黨】警發萬張超速傳票　引擎聲仍夜襲天晉、寶盈居民

近日有將軍澳南居民指，在半夜時分經常聽到街外汽車風馳電掣的聲音，擾人清夢，當區區議員謝正楓指：「居民話唔係普通引擎聲，係好大聲嘅引擎！而且為數不少，佢哋都好無奈，有街坊同我講佢幾乎晚晚都瞓唔到覺，有時BB仔醒咗又難瞓。」警方表示，自去年11月起已在該區進行95次「反非法賽車」巡邏，惟從未發現相關情況，謝正楓質疑：「是否警方執法不力？」警方則回覆指，去年在該區進行477次反超速駕駛行動，發出近萬張超速駕駛罰款傳票。

將軍澳南民居附近疑有非法賽車

西貢區議會寶怡區區議員謝正楓自去年起，陸續收到有將軍澳居民投訴指經常有車輛在半夜時分飛車黨發出嘈音，路段為將軍澳南（至善街、寶邑路、唐賢街及唐俊街）一帶。「每次持續十幾、廿分鐘，不斷喺附近兜嚟兜去，好嘈好大聲。」謝正楓同為將軍澳居民，他自言不時都在深夜時段聽到巨大引擎聲，疑有車輛超速駕駛及曾作非法改裝。

謝正楓指，將軍澳南(至善街、寶邑路、唐賢街及唐俊街一帶)在深夜時份經常聽到車輛高速飛馳的巨大引擎聲。（資料圖片／余俊亮攝）

路段鄰近多個屋苑 憂影響市民安全

將軍澳南一帶均為民居，謝正楓指，受影響屋苑包括The Parkside、天晉及寶盈花園，他又指，除了嘈音問題嚴重，非法改裝車輛或賽車隨時威脅市民安全，「其實都好危險，這些道路並非高速公路，非常接近民居，先不論非法賽車問題，佢哋有冇超速同衝燈？附近有好多燈口位，我都唔明有咩咁好兜！」

將軍澳南一帶均為民居，受影響屋苑包括The Parkside、天晉及寶盈花園，謝正楓擔心，非法改裝車輛或賽車隨時威脅市民安全。（資料圖片／林若勤攝）

警方巡非法賽車95次0發現 議員質疑執法不力

警方曾在區議會文件上回覆指，自去年11月至今，將軍澳警區於深夜時分已進行了 95 次不定時的反非法賽車巡邏， 但並未發現非法賽車情況，又表示正積極研究於將軍澳南增加反非法賽車的行動。謝正楓質疑警方執法不力：「其實有冇第二啲方法改善問題？」

謝正楓表示，現時將軍澳南，於寶邑路及唐俊街交界只有一部衝紅燈攝影機，不足以監測路面情況，他建議在主要幹道及迴旋處加裝衝紅燈攝影機。另外，現時警方會定期於多個地點設置路障，以雷射槍測試車輛超速，不過謝正楓認為，考慮到警方未必能在多區花人手用雷射槍逐一測試，建議警方及運輸署聯手在區內增加「雷達車速偵察機」，定點偵測車輛超速問題，以增加阻嚇作用，減少對居民的滋擾。

警方：去年發出近萬張超速駕駛傳票

警方回覆查詢指，東九龍總區交通部於去年在將軍澳區進行477次反超速駕駛行動，並發出了9,889張超速駕駛定額罰款通知書／傳票。行動期間，若發現有車輛懷疑被非法改裝，警方會安排檢驗該等車輛，並根據檢驗報告作出檢控。去年十月至十二月，東九龍總區交通部已安排19輛車輛作進一步檢驗。