【活化橋底】美孚三號幹線橋底荒廢大空地　居民建議咩另類玩法？

香港土地問題嚴重，但各大主要幹道的天橋底下，還有不少空間未被善用。三號幹線近美孚荔枝角公園一段，橋底有一大片空地長年荒廢，平日人煙稀少，但有市民留意到這偌大的空間，大膽提議：何不將橋底變作遙控車場，甚至變成電競、無人機場地，善用土地之餘活化橋底空間？

三號幹線底下，近葵涌貨櫃碼頭和荔枝角公園之間有一大片空地，與其任由其荒廢，是否可以有其他用途？（深水埗區區議員張永森提供）

天橋上車來車往，各處車輛奔馳來往；橋底之下，又可以做什麼？上水有橋底可以打籃球、灣仔鵝頸橋下有「打小人」、觀塘海濱橋底是長者和小朋友的康樂場地……在三號幹線底下，近葵涌貨櫃碼頭和荔枝角公園之間有一大片空地，只有少數前往碼頭工作的人士會將之當作捷徑使用，其餘空間則長年累月荒廢。

對於活化該處橋底，深水埗區區議員張永森指市民都有不同意見。有美孚街坊指，區內有一班遙控車愛好者，認為三號幹線橋底既有大片空地，不如設計一個遙控車場，讓大人和小朋友都可以在內練習；也有市民認為近年政府大力發展電競產業，而一些有賽道、競速的無人機亦是新興運動，兩種活動都吸引了不少愛好者，但屢有批評指場地不足，如果加以規劃閒置橋底空間，或可設計成相關練習場地。

現時只有少數前往碼頭工作的人士，會將空地當作捷徑使用，其餘位置則是完全荒廢。(深水埗區區議員張永森提供)

張永森指，接觸過的市民均表示現時區內有不少設施，唯獨欠缺一些「另類」、「創新」的活動空間。張指，三號幹線橋底的面積很大，只要符合安全，可以有各式各樣的發揮可能，「遙控車場可以係用途之一，佐敦谷嗰邊都有一個整得好靚嘅遙控車場，而橋底影院亦可以係一個方向。」他表示，外國也有不少活化橋底的成功例子，而日前已就活化該處橋底呈交文件，並將於本月月底的區議會會議上討論，希望政府部門能彈性思考，善用該處空間。