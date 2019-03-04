元朗天橋「好心」餵鴿食物殘渣惹鼠患　區議員：捉極都仲有人餵

餵飼野生動物，或會改變牠們的生活習性，變得依賴人類餵養，除了野豬外，其實野鴿也是一樣。有地區人士指出，元朗一條天橋上，經常有人撒下食物，引來一眾野鴿聚集，夜晚更有老鼠爬上天橋，吃食物殘渣，就算加設了閉路電視，也無阻「有心人」餵鴿。

元朗近青山公路一號對出，橫跨公路的行人天橋，外型設計屬螺旋型，站於天橋較高位置，可看到低部的天橋蓋頂。有人則利用這個設計，撒下食物至天橋頂，日間引來一大班白鴿聚集，夜晚更有老鼠爬到該處，分享食物殘渣。

天橋設計令人們很容易可拋食物到天橋頂。（區議會文件）

區議員蕭浪鳴向《香港01》表示，這些「有心人」在早上七時許餵野鴿，隨意拋下食物便離去，過程相當迅速，即使食環署安裝了閉路電視，也很難捕捉有關人士和作出檢控，「食環署裝咗一部閉路電視監察，但閉路電視無人面識別系統，只可以觀察到佢幾時會到。但佢一樣可以唔同時間去做，所以捉極都仲有。」

野鴿聚集，令附近大廈的冷氣機出現鳥巢，冷氣機及燈柱等位置鳥糞處處，影響衛生。此外，天橋於晚上更引來不少老鼠，蕭表示，老鼠夜間會爬水管到天橋頂，吃野鴿吃剩的食物，「食環署指有檢查過，知道老鼠從水管上去，已經有行動堵塞有關問題。」

天橋頂經常有野鴿聚集。（區議會文件）

為解決有關問題，蕭認為應盡快在天橋加裝透明圍板或鐵絲網，防止有人拋下食物，令野鴿聚集，「唔想殺生，但又唔可以唔理市民感受，咁唯有加裝透明圍板或鐵絲網，如果有人喺地下拋食物上去，都容易啲捉。」

食環署表示，已多次與路政署商討安裝有關設施的可行性，又指街道潔淨服務承辦商除為有關行人天橋及附近行人路提供恆常的街道清掃服務，亦會每星期清洗上址一帶。署方指有按實際情況調整清洗服務的次數及使用 1：99 稀釋的漂白水消毒有野鳥聚集的地方，以保持環境衞生和街道清潔。



此外，署方並於附近張貼宣傳海報，提醒市民切勿餵飼野鴿及其他雀鳥，同時加派人員巡查，包括安排便裝人員，於不同時段加強打擊相關違法行為。根據記錄，食環署於2018年，在上址行人天橋向餵飼野鴿及其他雀鳥致弄污公眾地方的違例人士共發出５張定額罰款通知書。