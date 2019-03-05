西沙路11公里零快相機　馬鞍山飛車黨引擎響通宵迎海、雅典居受害

馬鞍山西沙路車輛超速持續多年，最近更疑有非法賽車，所產生的噪音滋擾附近居民，雖然警方曾多次於有關路段進行路障執法行動，惟《香港01》發現，全長約11公里的西沙路，竟未設偵速攝影機（快相機）。近日運輸署終落實於有關路段增設一部快相機，以加強阻嚇作用，但有區議員認為，只加一部快相機不足以應付問題。

西沙路全長約11.2公里，連接西貢及馬鞍山，道路近馬鞍山一段的四周有不少屋苑，幾位沙田區區議員都不約而同地指，收過不少市民就有關路段的車輛噪音問題作出投訴，而問題更已持續十多年。

「我上任第一天，已經有迎海的居民向我投訴車輛噪音的問題。」沙田區區議員李永成表示，西沙路一帶的車輛超速問題嚴重，其中部分車輛懷疑參與非法賽車，造成噪音：「西沙道連接西貢和馬鞍山，不少人駕車從西貢駛到馬鞍山時，車速都會很快。」

五六日最嘈 嘈音從深夜持續到清晨

他指，有關活動在周五、周末，以及公眾假期前後會變得頻繁，並於晚上約11、12時開始，持續至清晨，期間發出的噪音令居民「冇覺好瞓」，「有居民向我反映，有時星期日早上七時會被車聲吵醒。」

沙田區區議員李永成表示，時有收到居民就馬鞍山西沙路車輛噪音問題作出的投訴，部分疑來自非法賽車活動。(李永成提供)

一年間3,768宗檢控 路上卻無快相機

為打擊車輛超速及非法賽車問題，警方曾多次於西沙路設路障執法。警方發言人回覆《香港01》查詢時指，警方在2018年一月至今年一月期間，於西沙路進行超過397次路障執法行動，打擊各種違法行為，包括超速駕駛、危險駕駛、酒後駕駛、受藥物影響下駕駛等。行動共檢控3,768名司機涉嫌超速駕駛，25名司機涉嫌酒後駕駛，並扣留26輛懷疑被非法改裝的車輛作進一步檢驗。

警方作出行動之餘，仍需硬件配合，才能有效執法，然而，記者到西沙路視察時，發現整條西沙路現時並無偵察車速攝影機（快相機），協助執法的設施只有近馬鞍山中心的一部衝紅燈攝影機。運輸署回覆查詢時亦承認，現時西沙路未設固定的偵察車速攝影機，已計劃於西沙路西行近雅典居安裝一部，工程預期於今年年中完成。

署方又指，會根據既定的準則及資源分配，決定安裝新固定偵察車速攝影機的數量及位置。運輸署和警方會繼續密切監察西沙路車輛超速及有關交通意外的情況，如有需要會進一步擴展有關系統。

記者到西沙路視察時，發現全長約11公里的西沙路只有一部衝紅燈攝影機，並未設有快相機。(林振華攝)

區議員：投訴無果居民氣餒

同區區議員麥潤培表示，早於2012年已向警方馬鞍山分區的指揮官建議，於西沙路設置雷達偵察超速車輛，以協助警方執法，惟意見未被接納。除了西沙路，他指馬鞍山繞道亦有類似情況，有居民曾在清晨七時拍攝到跑車於有關路段高速奔馳，奈何投訴無果，他坦言不少居民都感到氣餒，對於現況亦唯有「硬食」。

麥潤培又認為，運輸署處理西沙道車輛超速及非法賽車問題時，態度一直曖昧，他斥：「不然再『鴕鳥』一點，安裝隔音屏！」他強調有關問題需警方及運輸署合作「行孖咇」，才能處理。

沙田區區議員麥潤培表示，曾有居民於清晨七時拍攝到，有多輛跑車於馬鞍山繞道高速馳騁。(麥潤培提供)

馬鞍山繞道亦有裝快相機需要

李永成亦指，最初和運輸署、警方就安裝快相機的問題作討論時，部門的反應不太積極：「自2015、16年開始，多了居民投訴，給了政府更大壓力，部門比起之前更認真、積極。」他表示，運輸署於上月終就在西沙路添置快相機一事諮詢區議會，但強調只安裝一部並不足夠。

「希望可以在適當的地方增添快相機，例如馬鞍山繞道。」李永成又指，西沙路一帶有發展計劃，十四鄉更已規劃興建超過九千個單位，居住人口將上升，認為即使西沙路部份路段擴闊了，亦不足以應付使用者需要：「為途人和駕駛者的安全起見，在西沙路的適當路段增加偵速攝錄機是必須的。」

試車聲響同樣擾民 不涉改裝車輛報警「冇符」

對於加裝快相機，同區區議員陳國強亦表示歡迎：「非法賽車活動由假日晚上11時進行至深夜，警方也難以24小時追捕。」陳國強亦認同需於區內不同黑點加裝快相機，不過他指，製造噪音的並不止此違法活動，他曾見過有駕駛跑車的人士，在深夜時分於區內用跑車引擎製造噪音。

「他們應該在試車，我有向他們說過，做法騷擾到附近居民。」陳國強指，當時該人士停止了有關行為，但不久又故態復萌。他表示，居民曾就此報警，但亦無法解決問題：「報警都『冇符』，車主沒有改裝車輛。」對此問題，他指暫時亦束手無策。