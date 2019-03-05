建華街市翻新裝修　噪音嚇親老鼠　粉嶺華明邨「米奇」疾走商場

粉嶺華明街市自上月中起進行為期三個月的翻新工程，除了商戶大受影響，場內隱匿暗角的老鼠，也因裝修工程「受驚」四出逃走。近日不少華明邨街坊發現，屋邨及商場一帶常有老鼠出沒，鼠隻在行人通道、交通工具落客站等當眼位置都橫行無忌。他們擔心邨內會爆發鼠患，影響環境衛生。地區人士則指，已向有關方面要求加強滅鼠及清理附近垃圾，希望改善衛生情況，杜絕鼠患。

自裝修工程開始，老鼠疑被場內的噪音和震動嚇得四處逃走。(北區社區幹事潘孝汶提供)

有居民擔心，華明邨內會爆發鼠患。(北區社區幹事潘孝汶提供)

華明街市過去由領展外判予建華集團管理，有指集團旗下有不少豬肉店，而街市完成今次翻新後，場內的豬肉檔或會全數「冇得留低」。同樣「被趕走」的，還有街市內的老鼠。自裝修工程開始後，牠們疑被場內的噪音、震動嚇得紛紛離開街市，四處逃走。當中有鼠隻「慌不擇路」，「日光日白」走入人多地方，因此引起街坊關注。

潘孝汶日前與食環署職員到場視察，並在附近草叢發現了數個鼠洞。(北區社區幹事潘孝汶提供)

草叢內的鼠洞。(北區社區幹事潘孝汶提供)

北區社區幹事潘孝汶日前與食環署職員到場視察，並在附近草叢發現了數個鼠洞，他亦曾目擊一隻手掌大小的老鼠竄入草叢，「之前關於老鼠嘅投訴都唔算多，但自華明街市開始裝修，就開始有老鼠出沒。」他表示，老鼠天性少有在白天四出「遊蕩」，除了受裝修工程影響，他認為也與臨時街市外常有菜渣等的垃圾堆積有關。潘又指，現時已向食環署反映，希望對方會在街市外圍加強滅鼠；亦要求商場方面加密防鼠網，並定時修剪植物，令老鼠不再盤踞邨內。

領展發言人就事件回覆指，商場辦事處有定期於物業範圍進行清潔，並進行防治蟲鼠工作，包括放置藥餌，街市由整體承租商營運，並正進行優化工程。因應有關工程，辦事處亦已加強設施巡查，並跟街市整體承租商聯合進行清潔及防治工作，以期有關情況繼續改善。