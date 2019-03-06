【西貢泡沫河】工場洗潔精流入白石窩村山溪　消防調查證無毒性

周二（5日）上午11時55分，一名31歲姓陳男子報案，指在西貢白石窩村近溪流位置發現白色泡沫，消防接報到場調查，相信泡沫是附近廠房流出的洗潔精，並無毒性。報案人稱自行與相關部門聯絡。警方列事件作雜項處理。

工場職員指水泵故障致洩漏 居民：一年有三四次！

涉事的清潔劑工場名為順興行。職員黃先生指，工場已運作二十多年，每日清晨約5時開始運作至中午。昨日（5日）懷疑天雨導致機器水泵故障，清潔劑才意外流入河流，現時已修理好。據了解，洗潔精被存放於白色膠桶之中，主要供應酒樓使用。工場姓張的老闆表示，

一名姓丘居民指，昨早約9時至12時均看見山溪被白沫覆蓋，溪水 「飛上嚟，好多泡，好似落雪 」，又稱一年內已目擊「泡沫河」三、四次。

環保署收集溪水樣本化驗 暫未發現有魚類死亡

西貢區區議員方國珊表示，兩年前在小夏威夷曾見過溪流有白色泡沫，當時已懷疑是由白石窩村的廠房流出，兩次泡沫相似。方指兩年前觸摸過泡沫，有刺激性。她希望環保署繼續調查事件，要求廠房跟進事件，避免泡沫事件屢次發生。

環保署發言人表示，周二收到市民投訴白石窩村附近山溪有白色泡沫，隨即派員到上址一帶調查，發現流經白石窩村的山溪數處有白色泡沫，追查後懷疑與上游一間洗潔精工場早前泄漏洗潔精有關，現正跟進調查並已收集水樣本化驗，如有足夠證據，定必向涉事工場負責人提出檢控。 環保署調查顯示，現場山溪除水面有白色泡沫外，沒有刺眼或濃烈氣味，溪流亦未發現有魚類死亡，初步排除其他可疑化學品泄漏的情況。環保署亦已聯絡相關部門跟進清理工作。

一名姓丘居民指，一年可見「泡沫河」三四次。（鄧詠中攝）

環保署收集溪水樣本化驗 暫未發現有魚類死亡

西貢區區議員方國珊表示，兩年前在小夏威夷曾見過溪流有白色泡沫，當時已懷疑是由白石窩村的廠房流出，兩次泡沫相似。方指兩年前觸摸過泡沫，有刺激性。她希望環保署繼續調查事件，要求廠房跟進事件，避免泡沫事件屢次發生。

環保署發言人表示，周二收到市民投訴白石窩村附近山溪有白色泡沫，隨即派員到上址一帶調查，發現流經白石窩村的山溪數處有白色泡沫，追查後懷疑與上游一間洗潔精工場早前泄漏洗潔精有關，現正跟進調查並已收集水樣本化驗，如有足夠證據，定必向涉事工場負責人提出檢控。 環保署調查顯示，現場山溪除水面有白色泡沫外，沒有刺眼或濃烈氣味，溪流亦未發現有魚類死亡，初步排除其他可疑化學品泄漏的情況。環保署亦已聯絡相關部門跟進清理工作，今日亦再派人員到場收集溪水樣本。