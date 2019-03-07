大埔沙田新小巴線收費離地捱批　運輸署減至$15.8　仍貴巴士逾倍

去年12月，運輸署有意開辦一條由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的新界小巴專線，然而其建議最高收費為19.8元，引起居民嘩然，且路線亦被批迂迴，更遭大埔區議會內跨黨派反對。 運輸署前日回覆沙田區議員，表示將最高收費下調至15.8元，並將小巴線一分為二，一條由黃泥頭至運頭塘，一條由石門至運頭塘。區議員表示對有關調整歡迎，「調整合理。」

運輸署提交予區議會的文件顯示，新小巴線最初的建議最高收費為$19.8，而小巴線只得一條，並被質疑設立得相當迂迴。(區議會文件)

因應科學園的擴展，以及區內新增乘客的需要，運輸署打算開辦一條由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的新界小巴專線，並開始諮詢公眾意見，然而其最高建議收費設於19.8元，而路線要兜進馬鞍山，令一眾居民嘩然，擔心日後要承擔如此高昂車費。經過一輪諮詢，運署輸最終願意下調最高收費至15.8元，並將路線一拆二。

沙田區議員姚嘉俊表示，15.8元是最高分費，如果有競爭的話，承辦商投標會以價低者得方式奪得，而他認為此路線比較長，橫跨沙田、馬鞍山及大埔，而去科學園也有一定乘客需求，因此應該分段收費。

對於運輸署決定分拆路線和減低最高收費，姚表示樂見，「原本條路線係由黃泥頭去第一城，再兜入馬鞍山最後去大埔，條線太迂迴太長，中間乘客都未有有位可以上車。」

姚嘉俊認為，開新小巴路線，可令有需要的街坊，更容易抵達威爾斯醫院。（資料圖片）

「最初原意係解決需求，因為威爾斯醫院係區內龍頭醫院，開小巴線可以解決轉乘情況。運輸署一開始的建議係諮詢性質，可能署方經諮詢後作出分析，呢個調整算合理。」姚續指，新路線比原先的路線，更便利居民。

大埔區議員任啟邦指，15.8元的上限收費，最後小巴公司可能以7、8折收費，即是約12元，雖然吸引力上升，但都比巴士及地鐵貴4至5元，「除非街坊趕時間，否則都應該唔係太吸引」他同樣建議作分段收費，「如果有乘客只係搭三分一路線，應該收返相應價錢。」根據資料，若乘港鐵來回大埔及沙田第一城，單程票價為$6.5；若乘73A由大埔至威爾斯醫院，收費為$7.8。

姚嘉俊與任啟邦同認為，新路線比原先的路線，更便利居民（廖俊升攝）

任續指，此小巴路線最終成效，要視乎其實際作用，他解釋，現時此小巴路線只服務運頭塘，而不經大埔北、富亨及富善等地，如果大埔北的街坊要用此小巴服務，就要花錢轉車，吸引力不大，換言之居民是得物無所用。

不過，對於運輸署願意分拆路線和減低收費上限，任啟邦仍表示歡迎，「可能運輸署聽到意見，上次唔同黨派議員都有提出反對聲音，對街坊而言，多個選擇都係好。」他仍然希望開通公營巴士服務，「如果設一條巴士線，變相係吸引到居民用，272A同272K擠塞情況可以舒緩到。」