深水埗弧形唐樓擬評二級歷史建築　學者：「熊貓級」建築珍品

古物古蹟辦事處向古物諮詢委員會提交文件，建議將數項歷史建築物評級，當中包括擬將深水埗青山道301及303號、一所弧形戰前唐樓評為二級歷史建築。 有建築學者稱，該建築物為罕見的戰前唐樓，無論於結構或建築用途上均別具歷史價值，亦可以「碩果僅存」形容。鑑於早前曾被發現改裝成劏房出租，他擔心已影響建築物結構，加上申請維修資助的限制多，或影響業主於評級後進行保育工作。前古諮會成員甚至稱該建築可獲評為一級歷史建築，形容為「熊貓級」建築珍品。

古蹟辦建議將深水埗青山道301及303號，評為二級歷史建築。（Google街景圖）

古蹟辦建議將深水埗青山道301及303號的一幢私人住宅，評為二級歷史建築。該建築物建於1933年，位於青山道及發祥街交界，兩街交界的單位外牆為圓角設計，屬罕有的弧形騎樓。

同屬弧形轉角唐樓的雷生春屬一級歷史建築。（資料圖片）

香港大學建築保育文物學部講師余家聲指出，該建築物最特別之處為其位處街道轉角位，「從兩條街遠望都見到，係特別靚。」他稱現時本港位於轉角位的弧形戰前唐樓所餘無幾，「可以用碩果僅存嚟形容。」翻查資料，香港現時僅存3幢孤形轉角的戰前唐樓，包括雷生春，及被列為二級歷史建築的汝洲街269及271號。

汝州街271號同樣為弧形轉角唐樓。（資料圖片）

學者：建築物具民間建築特色

余家聲續稱，建築物的結構及用途方面均別具歷史價值。他稱該唐樓的柱豎立於行人路上，並善用行人路上的空間興建騎樓，為戰前民間建築特色。而因應建築物條例的變動，類似的建築方式將不復再。他又指出建築物的混合形式用途（Mixed Use），即上居下舖，亦於本港買少見少。他稱以同樣形式興建的唐樓所存無幾，現時大部分位於港島區，如被復修的灣仔和昌大押、中環德榮大押，及早前被評為二級歷史建築、於旺角上海街的數幢唐樓。

憂改建劏房影響結構

至於有指業主曾於2016年將部分單位分間成劏房出租，余家聲稱會影響建築物結構。他解釋，因分間劏房時或會增設廁所，一但渠口位、排水位等接駁不妥，將對建築物造成物理性上的影響。他稱，若建築物成功取得評級後，業主可申請上限200萬元的維修資助金，不過他坦言當中有不少限制，包括規定轉售年期等，「想裝部冷氣都唔包。」或未能提供足夠誘因予業主進行維修保育工作，最終難逃拆卸重建命運。

前古諮會成員：可評為一級歷史建築

前古諮會成員、港大建築學院建築保育學部主任李浩然稱，該建築物建於30年代，屬第三代香港唐樓，認為可被評為一級歷史建築。他解釋，該建築的罕見程度高，「屬於熊貓級嘅建築珍品。」可與雷生春等組成唐樓建築群。另外，他又指出該建築的原真性與完整性相當高，加上為社區著名地標，充滿本土特色，認為均達到古諮會的大部分評級標準。不過他坦言擔心業主於建築物獲評級後仍照拆，「睇下灣仔同德押嘅下場咪知，最後政府同公眾都冇符。」