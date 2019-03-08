沙頭角有沉香樹離奇被斬　居民：做法如殺雞取卵

近日，沙頭角居民李先生聲稱，一棵位於沙頭角禁區內的土沉香被砍至只剩餘根部，懷疑有人非法砍伐樹木以盜取沉香樹脂，李生於網上撰文道：「沙頭角禁區內唯一的土沉香樹被偷走了，感到非常痛惜和憤怒！」 沙頭角近年土沉香被非法砍伐的情況嚴重，2016年亦曾出現20棵沉香樹被砍伐破壞，有保育沉香樹的團體呼籲，如有村民發現村落附近種有沉香樹，可聯絡相關團體或漁護署加上保護裝置，免得沉香樹遭進一步破壞。

上述被斬沉香樹位於沙頭角禁區，鄰近沙頭角口岸的政府辦事處外，附近亦有邊境圍欄包圍。居住沙頭角十多年的李先生自言熱愛大自然，又喜愛觀賞植物，在數年前發現該棵沉香位於沙頭角禁區內，估計該棵沉香是禁區範圍內唯一一棵沉香，故不時前往該處觀察沉香的生長情況。

不過好景不常，李生指他星期一（4日）正打算邀請朋友前往上址欣賞沉香樹時，赫然發現整棵沉香樹被斬，現場只剩下被鋸後的木屑，相信沉香已被斬去數日，不排除為非法入境者所為，他獲悉後大感憤怒，並於網上撰文道：「沙頭角禁區內唯一的土沉香樹被偷走了，感到非常痛惜和憤怒！」

沙頭角居民：沉香被斬好嬲

李先生跟《香港01》表示，該棵沉香高約十米，估計已有60年樹齡。他曾於數年前發現樹上有明顯傷口，相信該傷口是人為造成，他批評是次「殺雞取卵」行為不可原諒：「呢幾年不斷見到沉香被人斬，其實好嬲！好多土沉香都係垂死狀態，腰以上嘅範圍都俾人鋸走，剩落嚟嘅都生長唔到，都係死梗！與香港地名來源有關嘅樹正消失，香港個名仲有冇代表性？」

《香港01》記者就事件向沙頭角鄉事委員會副主席曾玉安求證，曾玉安指，除非樹木威脅市民安全，否則如非必要，相關執法部門都不會隨意砍伐樹木，而最近幾個月區內都沒有任何斬樹行動，估計是次有人涉嫌非法盜取沉香樹。

整棵沉香樹被斬，現場只剩下被鋸後的木屑，李先生相信沉香才剛被斬去數日。（受訪者提供）

根據過往資料，2016年沙頭角前禁區範圍曾遭人砍伐共20棵沉香樹，成為當年砍伐最大規模的個案，李先生亦表示，早年經常在前禁區範圍的蓮麻坑附近行山時，不時發現有沉香樹被人砍伐，或者樹幹上有多處人為破壞痕跡。

就沉香樹被砍事件，《香港01》正向警方了解。

加裝圍欄和攝錄機以防盜取​

土沉香生態及文化保育協會總幹事何佩嫻指，過去曾到訪不同村落，與村民交流，並鼓勵村民如發現土沉香，可以聯絡漁護署或土沉香保育團體，以便他們為土沉香進行相關保護工作，例如在樹木附近加上圍欄，或是裝上攝錄機，以便識別盜取樹木的非法之徒，加快將犯人繩之於法。

根據漁農自然護理署的資料，土沉香是香港原生樹種，當其傷口受真菌感染，便會分泌出帶有香味的樹脂，形成沉香。由於開埠以前的香港盛產沉香，故成香港地名其中一個由來。沉香所有品種皆受《保護瀕危動植物物種條例》管制，凡進口、出口或再出口受以上條例規限的物種均屬違法。一經定罪，最高可被罰款五百萬元及監禁兩年。此外，根據《林區及郊區條例》，凡未獲授權而於政府土地砍伐樹木，最高可被判罰款二萬五千元及監禁一年。