【人有貴賤】郵政將港人分12 類　究竟你係成就之巔定比下有餘？

原來香港「公屋仔」、「居屋仔」和「私樓仔」早有定義？香港郵政通函郵寄服務中提供「特選服務」，利用市場調查數據為客人鎖定目標住戶，當中將全港住戶分成 12 大群組及 38 個類型，包括「成就之巔」、「邊域空巢 」和「比下有餘」等，富亨邨和良景邨等部分屋邨更指名為低收入、低學歷「遘向中年」一群，引起網民熱議，有人認為定義非常「中肯詳細」，亦有人認為是「歧視」。究竟你又屬於哪個群組呢？

香港郵政除了提供投遞和印製信封、名信片、單張、小冊子、樣本及贈品的服務，原來亦會為市民和公司挑選特定客戶投寄目標，包括「標準服務」和「特選服務」。前者，市民可在郵政官網的搜尋引擎工具輸入區域名稱、參看地圖搜尋和香港郵政分區資料庫選擇合適的投寄目標；而後者則利用一間市場調查公司的鄰里類別篩選工具鎖定目標住戶，聲稱根據政府統計數據及專有的市場調查資料，將全港住戶分成12大群組及38個類型，用家可選取一個或多個組別或類型作投遞目標，惟使用該服務需繳交郵費以外，另收取3,000元目標篩選服務費。

香港郵政設特選服務，為商戶鎖定目標住戶。（郵政署圖片）

該服務涵蓋的主要12大群組，分為「A 國際視野」 、「B 都市時尚」、「C 豐足成熟」、「D小康家庭」、「E 置業安居」、「F 鄉郊風情」、「G 繁囂鬧市」、「H 公屋基層」和「I草根大衆」、「J打拼未來」、「K黃昏歲月」和「L 公僕家庭」。不少網民形容分析非常詳盡，笑言「躺着也中槍，欲哭無淚」。

以收入程度來計，當中以「A 國際視野」為最高級，佔香港家庭住戶4.6%，居住傳統豪宅區，擁有高學歷、高收入的家庭和人士，大多是商界或財經界領袖，肩負高層管理要職。群內細分「A01 成就之巔」類型，僅佔香港家庭住戶 0.7%，定義為「香港社會上的天之驕子」，包括盛年的華洋家庭或單身貴族，居住於高尚住宅區，如山頂、深水灣、淺水灣、清水灣、及愉景灣部分地段。但有趣的是，分類形容「儘管他們收入甚豐，反而少於一半擁有自住物業。作爲租客，他們付的租金冠絕全港，達到全港平均租金水平的8倍」。

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記者抽取部分較多人議論類型，如「K37邊域空巢 」佔香港家庭住戶0.8%，屬低收入長者，住在非常偏遠的公共房屋如屯門大興邨、天水圍天恩邨，成人子女並不同住，多數人已無工作或通常從事非技術工種，收入微薄，「電視節目是他們主要的娛樂」。

另「E17比下有餘」 佔香港家庭住戶 1.6%，屬中年藍領一群，住在舒適、但稍遠的資助房屋，分佈於屯門和大埔，代表屋苑包括屯門澤豐花園、兆康苑、大埔廣場和豐景園等，每月供款在港幣6,000元以下。

而「J33簇新租戶」直指新移民，佔香港家庭住戶 3.2%，多是較年輕、已婚、有小孩，並剛剛獲編配「上樓」的新公屋租戶，如石籬邨、美田邨、彩盈邨、秀茂坪邨、藍田邨。他們過去4至10年間移居香港的内地人士，一般有小學程度，日常語言包括粵語、普通話、及其他方言，從事在服務業及建造業工作，薪酬偏低，「小孩通常在屋邨附近就學，住戶較少接觸文字媒體，但間中會觀看電視節目」。

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「H26邁向中年」屬低收入、低學歷稍爲年輕人士居於新界新市鎮外圍地區，如富亨邨、華明邨、良景邨、和天耀邨等，包含青、壯年人士，普遍教育程度較低，多從事建造業、運輸業、及倉務藍領工作，佔香港家庭住戶 3.1%。

良景社區主任王德源亦在網上表達關注，稱分類標籤未能反映事實，又指明白香港郵政作為財政獨立機構可為商戶提供特定服務，但分類「難以令人觀感不太好，亦有不少街坊覺得被歧視」，認為郵政做法「多此一舉」，應交由客戶自行判斷挑選客戶。

香港郵政多年來被指經營不善，據立法會最新一期的「數據透視」研究顯示，指香港郵政不但連續8年回報率不達標，當中更有4年更錄得虧損。對於提供「特選服務」是否提升收入的主要來源之一，記者正向郵政署查詢。