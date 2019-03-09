【西九奪命車禍】出事後大女沉默不語　城巴車長遺孀泣訴西隧失職

昨晚，蘇太太的生活一切「如常」——子女放學回家、吃飯，日常對答依舊；唯獨幼子看破當中異樣問道：「爸爸去了哪兒？」 西九公路於周一（4日）發生車禍，一輛城巴於西隧管理範圍內撞向一輛死火貨車，造成兩死16傷。59歲的城巴司機蘇國偉遺下三名年幼子女，遺孀至今仍未走出傷痛。 蘇太太的子女在家中強忍淚水，情況教人擔心；她亦斥責西隧未能及時拖走死火貨車，導致意外發生。「為何 （西隧） 不把車拉走? 否則不用兩個人死，這麼多人受傷。」 攝影：黃偉民

丈夫因車禍離世，蘇太太至今仍未能走出傷痛，對前路感到十分無助。

甫來到蘇家，不足100呎的客廳站了四五位前來幫忙的親戚——有的正準備吉儀，有的正在廚房打點。蘇太太的雙眼呆望一處，默不作聲地坐在沙發上。就讀小六的長女甫見我們即揹著書包離開，二仔則在房間裡低頭玩手機，唯獨四歲的幼子面露笑容，在地上嬉鬧，與屋子的氣氛毫不搭調。

四歲的孩子應當能懂得聽從指令及表達想法，但兒子則只顧左弄右弄，話語不清，花掉10多分鐘才能隨親戚離開，好讓蘇太太暫得一片寧靜。她看著剛出門的幼子，低下頭說：「我真的很擔心，細仔現在還未識說話，很多幼稚園都不願意收他。」

幼子的時空仍停留於周一前，即父親還未發生車禍的時間。昨晚蘇太太跟兒子洗澡時，他還問：「爸爸去了哪兒？想找爸爸。」兒子的純真如同保護罩，蘇太太不忍戳破他的世界。「我到現在還未跟他說，我不知道怎樣跟他說。」她哭著說。除了家中幼子，丈夫的母親年過八十，全身癱瘓，蘇太太不忍告知其兒子的慘況。「不可以，不可以告訴他母親知，她會受不了。」她嚎哭著說。

59歲的蘇國偉於周一駕駛城巴967號線，由元朗開往金鐘。上午10時19分，巴士於西九公路撞向一輛因故障停在路中心的輕型貨車，貨車伸出尾板直插城巴，巴士車頭盡毀，意外致城巴及貨車司機死亡，16人受傷。

死者蘇國偉育有三名子女，長女年約十二歲，幼子僅得四歲，因語言障礙尚未入讀小學。(資料圖片/ 由受訪者提供)

遺下未能兌現的承諾

幼子有語言障礙，蘇太太說丈夫生前最疼惜兒子，放假時常常跟兒子去遊樂場或公園。「他放工不會到別的地方，不飲酒不抽煙，放假就帶小朋友到公園玩。」蘇太太提到丈夫跟子女的互動，情緒逐漸激動起來。「他說數天後休息，帶兒子去補牙，又說帶女兒去換眼鏡，又說帶兒子去踏單車。他還說等日後環境好一點，就跟我們去旅行。他甚麼都未做，現在就走了。」蘇太太哭訴著說。

面對丈夫車禍慘死，蘇太太至今仍未能平伏心情，不時難忍情緒嚎哭；反之，二仔及長女的冷靜教蘇太太更覺奇怪。「我以為大女不懂得哭。」自丈夫過世後，女兒未曾跟蘇太太說過話，「我話食飯，她只是說『好』。」眼見母親悲慟欲絕，孩子反為按捺情緒，這教蘇太太更為傷心。「社工跟我說，她跟弟弟在學校喊，社工問她為何在家中不作聲，她就不想媽媽擔心，我連這樣都不知道。」

59歲的蘇國偉於周一駕駛城巴967號線，由元朗開往金鐘。上午十時左右，巴士撞向一輛死火貨車，造成2死16傷。

斥責西隧逃避責任

失去家庭經濟支柱，蘇太太除了要獨自面對三名子女，還有仍在供款的單位。自2005年結婚後，蘇太太多年來只留在家中照顧孩子，毫無工作經驗。「家裡所有事情都是先生打理，我只是照顧小朋友，他走了我甚麼都不懂，他一分錢都沒有留下來。」蘇太太不敢想像將來的生活，她此時掩面低頭哭泣，在旁的親友也禁不住垂頭拭淚，氣氛十分傷感。

傾談間她的情緒悲憤交集，不時回想起車禍原因，她認為當日西隧能拖走貨車，丈夫則不會因此喪命。「我現在整頭家散了，為何西隧弄了一個多小時，也不拖走那輛貨車，為何會這樣？ 我不明白。」死者胞弟表示城巴經已前來慰問及幫忙安排路祭，但他不滿西隧於事發四日後才有職員來電，深感對方不負責任，「西隧的責任何在？我希望政府及傳媒能幫忙追討。」