【青衣巴士】麥美娟爭口岸巴士　居民嬲爆憂變東涌　佢話誤會咗

立法會議員兼葵青區區議員麥美娟近日在青衣區內貼出告示，指已向九巴強烈要求開辦青衣至口岸的巴士服務，有青衣地區社交專頁《青衣生活 · 社區事》日前就該告示發帖，懷疑日後會有巴士接駁青衣至港珠澳大橋口岸，引起網民激烈反應，並留言道：「青衣好快會淪陷」、「我只想維持現有的寧靜社區生活」，青衣居民對口岸巴士安排也反應兩極，究竟麥美娟如何解釋此提議？

青衣居民憂區內成第二個東涌

記者就增設口岸巴士向居民查詢意見，結果反應兩極。青衣居民張先生表示，青衣對外交通極為不便，而他每次前往內地，都要先從青衣坐巴士到上水，再轉乘東鐵前往羅湖，每次起碼花上一小時，他認為如果加設口岸巴士，不論港珠澳大橋口岸或羅湖口岸，亦能便利往返內地交通，節省不少交通時間。

住在青衣30多年的劉氏夫婦指，若果日後真有開通港珠澳口岸接駁巴士連接青衣，擔心會令內地旅客湧入區內，影響青衣居民生活，令青衣淪為第二個東涌或上水。劉太指，青衣人口近年陸續增多，未來區內亦會興建綠置居，而青衣只有一個青衣城商場，將無法應付內地旅客人數。她又認為，如果要到新口岸，可利用現時的A31機場巴士路線抵達港珠澳大橋口岸，無須加設新的口岸巴士。

住在青衣30多年的劉氏夫婦指，若果日後真有開通口岸接駁巴士連接青衣，擔心會令內地旅客湧入區內，影響青衣居民生活。（黃廸雯攝）

麥美娟澄清口岸是落馬洲口岸

對於網上的強烈指控，麥美娟在網上消息發出後四日，在其個人社交專頁上刊登聲明，澄清自己提出的建議並非指青衣來往港珠澳大橋口岸，而是針對青衣至落馬洲、羅湖等口岸的特別車交通服務，目的是方便經常乘坐九巴279X往上水，再轉乘港鐵至口岸的居民。她向香港01記者解釋指，考慮到青衣對外交通不便，為了方便青衣居民往返內地，議員辦事處已為區內爭取來往落馬洲的口岸巴士多年。麥美娟補充，早前與九巴會面時，九巴回應指落馬洲口岸巴士數目繁多，再增設巴士站有一定困難，因此暫時未有增設口岸巴士計劃。

議員：一場誤會

麥美娟強調，自己早前曾多次向特首及運房局局長陳帆表明反對，政府把港珠澳大橋的旅客分流至青衣，對於是次誤會感到匪夷所思，「有一直關注我嘅人都會知道，我好反對港珠澳大橋旅客分流至青衣。」記者問道為何沒在海報中列明口岸位置？麥美娟則承認是次海報列出的內容過於簡單，沒有特別表明是哪個口岸，又稱：「下次會寫得清楚啲。」