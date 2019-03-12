葵涌廣場空降石屎！　天花滲水無正視　商戶：傷到人先搞就太遲

近日網上流傳一段影片，影片發佈人指於剛過去的星期日（10日），葵涌廣場三樓有假天花倒塌，片中顯示一大塊天花碎裂散落一地，懷疑因日久失修天花所致。記者今日到場視察，有商戶表示葵涌廣場三層均鋪上假天花，天花上的石屎經常出現滲水問題。

社交專頁「葵青友」於昨日上傳一條影片，專頁引用拍攝影片者指，星期日（10日）晚上11時50分左右，於葵涌廣場三樓近電梯位置對出，有一塊假天花突然倒塌，石屎散落一地，天花亦露出不少喉管及電線，幸好當時已接近凌晨，無途人經過受傷。

天花露出不少喉管及電線。（社交專頁「葵青友」提供）

多次滲水 商戶指管理公司懶理

記者今日到現場視察，鄰近商戶陳先生（化名），年前才搬到葵涌廣場三樓，他向記者證實數日前的確有天花倒塌，現時該處天花已被管理公司維修妥當，並已重新安裝上假天花。陳先生又表示，葵涌廣場經常有天花倒塌的情況，他解釋指，假天花上的石屎天花被假天花遮擋，難以觀察石屎滲水情況，增加石屎塌下傷及途人的隱憂。

葵涌商場於1990年落成，由南豐發展有限公司發展，該商場被譽為「平民天堂」。（吳鍾坤攝／資料圖片）

陳先生續指，自己非常擔心天花倒塌的問題，但業主和管理處都不願處理，「同業主講，但佢都唔理，始終走廊係公家地方，唔係間舖冧天花；打去管理處，佢話係呢幾日冧，已經整好。但佢哋都好似懶懶閒咁，只係封返個假天花上去，冇正視天花以上嘅問題，到傷到人先搞就太遲。」

葵涌商場於1990年落成，由南豐發展有限公司發展，場內有多間時裝店、精品店及小食店，商場的商舖數量達1000多個，業權分散，大多為小店經營，有「平民天堂」之稱，為不少年輕人購物好去處。該商場曾於2017年發生火警，當時商場天花板出現多處漏水情況。



本報正向葵涌廣場所屬的民亮管理公司了解事件。