【筲箕灣温情超市】賣平貨35年　助印傭翻譯　華僑店主光榮結業

筲箕灣海晏道上，華昇超級市場老闆娘陳太看著拆得空空如也的舖位說：「35年了。」華昇今星期六即將交吉榮休，舖位換畫，但街坊或許一直記得，這對印尼華僑夫婦店主曾經是街坊和印傭的印尼活字典，也在售賣日常小食和柴米油鹽的日子中看著居民長大。區議員徐子見是其中一個，他說，從小時買煙、大時拍拖，到畢業、結婚、生兒育女，老闆和老闆娘都從旁見證。華昇結業，他說：「印象中西灣河再沒有這類平民超市了。」

華昇開業已經35年，當初陳生、陳太還年輕，三十多歲時，兩人住在西灣河，在小街海晏道開超級市場，正好避開筲箕灣道的大街人潮，佇立在民居之中，售賣食品。

飲品架已空空如也。（李慧筠攝）

店外一個個架上，放滿了其他雜貨，像陳村梘水、紅白蠟燭，華昇可說是百貨應百客的街坊店。街坊走過問：大裝修嗎？放學的小朋友急著想入店內找零食，惜連放汽水的冰櫃也經已清空了。

華昇貼上光榮結業的告示。（李慧筠攝）

一路走來 活現印尼華僑歷史印記

70歲的陳太遙指店外山頂，「最初筲箕灣還有木屋區，好靜的，現在變很多了。」不只是店舖佇立筲箕見證改變身，兩夫婦一路走來，也是印尼華僑的歷史印記。陳太的父母當時為了維生，飄洋過海到印尼洒水，在糖果廠打工，照顧子女讀書長大。陳太在印尼出生，直至16歲因印尼排華和姊妹跑到中國大陸，認識了同樣是印尼華僑，比她大六歲的老公。

教煮餸的好翻譯

兩人通印尼語，意外成了社區中的印尼活字典。「街坊有時帶同印尼傭工到店裡，請我們幫忙翻譯溝通，尤其煮餸方面會喺度教。」陳太說。他們也在店內賣印尼食物、用具，像磨辣椒的木碟，成了區內異鄉人入貨一解思鄉之愁的好地方。

區議員徐子見在區內長大，小時就幫爸爸到店裡買煙、幫媽媽買油鹽糖，老闆娘笑說：「阿見細細個我就識啦。」她也認得街坊的樣子，每天在忙碌和聊天中度過，延後了退休的日子。

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力不從心 光榮結業

華昇以前只有兩夫婦工作，全年無休，到後來只休星期日。營役了35年年華，兩人老了，陳太身體多了毛病，她邊整理剩餘的雪糕棍邊說，他們打算退休後享受一下自由自在的生活，或者會去個小旅遊。「力不從心，光榮結業了。」看著幫手拆下靠牆櫃，她說。