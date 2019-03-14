【01心意慈善項目】團體發起行動 盼各界捐款助清貧童購返學鞋

不少香港父母都希望子女「贏在起跑線」，大灑金錢為子女報讀多種興趣班之外，物質上亦可謂「要什麼、有什麼」。但在繁華背後，不少家庭仍因嚴重經濟困難、家庭暴力等各種問題，連年幼子女每學期必備的返學鞋或專門醫治扁平足的鞋子也難以負擔。新福事工協會發起「好鞋子行動」，公眾只需於「01心意」捐款，便可為有特別需要學童購買上學用鞋或特製童鞋，現在項目更受惠於善款配對計劃，您的捐款將成就雙倍心意*。

孩子成長迅速，幾乎每年、甚至每季都需要更換上學鞋。對於一般家庭來說，幾百元一對返學鞋只是小支出，但對於捉襟見肘的特別需要家庭，卻是一個大開支。劉女士因家暴問題而與丈夫分居，帶住三名年幼孩子在外租屋居住。礙於孩子年紀尚幼，正就讀小學，極需要母親照顧，故劉女士現時每月僅靠數千元綜援金支撐起一大三小的衣食住行。不過，正在發育的小朋友長大得很快，在新學年亦需要購買合適的鞋，故希望能申請鞋津減輕經濟壓力，「平時都已經要節衣縮食，每個月都『掹掹緊』，仲要花幾百蚊買鞋真係好吃力！」

對嚴重經濟困難、家庭暴力等各種問題的家庭而言，年幼子女每學期必備的返學鞋或專門醫治扁平足的鞋子也難以負擔。（資料圖片）

另一邊廂，根據衞生署資料，正值發育時期的兒童如有扁平足等病症而未有及時糾正，將有嚴重影響。故此，「好鞋子行動」亦會協助這類有特別需要的基層小朋友。現時就讀小五的小美（化名）來自單親家庭，與母親現居於鐵皮屋中，雖然自幼已有扁平足，但囿於經濟困難，即使走路及運動均會痛楚，小美亦只可以強忍，「小美細細個嘅時候已經有扁平足，平日行行下路佢都會嗌腳板底痛，但真係俾唔起每年去專門店訂一次鞋。」小美母親坦言，過去一直無力為她訂製矯正鞋，但有感女兒已正值發育時期，擔心有損腳部發展，故此希望透過「好鞋子行動」獲得協助。

新福事工協會「好鞋子行動」項目負責人陳姑娘表示，由於小朋友正值發育時期，成長速度迅速，數個月至一年便需要為他們購買一對新鞋，無疑加重了家庭的經濟負擔，「小朋友唔同大人隻腳大定咗，一對鞋可以著到爛先買。佢哋啲鞋好快就唔啱著。」故此，協會於2014年開始推行童鞋捐贈計劃，資助低收入家庭為一名小朋友購買一對皮鞋或運動鞋，將籌得款項協助基層學童購買全新「返學鞋」，至今已服務超過950個家庭。

小美獲新福事工協會資助購買運動鞋，試穿新鞋時由心底裡高興的模樣令人驚覺快樂原來只是那麼簡單。小美現時走路毋須再因扁平足而感到痛楚，對新鞋亦愛不惜手。小美母親表示，「見到小美著住對鞋咁開心，我都好開心，多謝大家。」

* 有關配對請參閱項目詳情

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