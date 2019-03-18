沙田第一城鎖車　惡霸不服揸多兩架嚟俾你鎖

沙田第一城鎖車隊天下第一快，相信唔少沙田友都知道，不過有位車主似乎就唔多知規矩。有網民在《馬路的事討論區》群組貼文，有車主在第一城被鎖車之後條氣唔順，搭的士返屋企揸多兩架車來封路；鬥氣還鬥氣，阻住街坊出入呀！

事發在今朝（2019 年 3 月 18 日）10 點鐘左右，網民 DB Cheung 在《馬路的事討論區》上貼文，原來有車主因為在沙田第一城第 22 座對開路邊違例泊車，因而被第一城的管理員鎖車。其實第一城鎖車出名快（唔係你以為個名點嚟），真係去個廁所已經鎖咗，記者自己都試過。違泊其實只需到管理處繳付 $320 解鎖費就可以即時解決，不過這位車主似乎唔多憤氣，所以諗出一個別開生面的鬥氣方法。

沙田第一城有車主疑不滿被鎖車，憤而再駕另外兩車到現場封路。（Facebook《馬路的事討論區》）

車主被鎖車之後，第一時間並非去撳錢交解鎖費，而是飛的士返屋企，再另外揸多兩架車到現場，自製路障封路，絕對是「你鍾意鎖我大把俾你鎖」的態度。警方當然要到場理解，而疑似車主的中年男士就聲稱自己係商人，大把錢。可能車主以為，$320 x 3 的解鎖費少少錢，做人最緊要攞個彩。記者自己都試過半夜受過鎖車隊的照顧，實在人有三急停低 3 分鐘去個洗手間已經被鎖車，所以車主們對第一城鎖車隊心存怨恨已經不是一朝一夕的事情。不過你型還你型，故意封路除了影響附近居民出入之外，更會阻擋緊急車輛進出；須知道路段附近就有老人院，經常有救護車出入。

沙田第一城路霸封路全面睇（按圖放大）

（Facebook《馬路的事討論區》）

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網民回應非常兩極化（按圖放大）

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事件擾攘到 12 點半，拖車已經成功將其中兩架車拖走令路段重新開放，已據聞其中一架車的車底更加被車鎖撞花。雖然車主有錢大晒的行徑實在令人不敢恭維，不過網民的反應其實都非常兩極。有部分網民指車主「有錢就是任性」、「𠵱家啲人咁鍾意小事化大自我中心膨脹得交關！有錢去做下善事好過！」不過亦有不少網民抱着食花生心態，甚至不少網民更支持車主的行為，「識玩，我打 PUBG 都係用呢招封橋」、「支持車主玩大佢！快啲揸輛貨櫃來封城！」甚至有不少網民提議應該 call 的士或者載貨小巴來封路會更有效率。另外亦有網民指曾經目睹有車主落車買一包紙巾，不足 30 秒已經有鎖車隊衝過來鎖車，亦有人爆料，有傳負責鎖車的管理員每次可以從鎖車費中獲得 $50（雖然可能性不高），可見冰封三尺非一日之寒。