【第一城鎖車風暴】「城主」拆解屋苑極速鎖車、罰款去向之謎

被戲謔為「鎖車城」的沙田第一城，今日有霸氣車主疑因不滿愛車被鎖，於是先後駕駛另外兩輛車堵路，事件擾攘了近兩小時才完結。關於第一城鎖車，城中有不少「都市傳說」，包括有傳言指管理公司視鎖車為其中一種的收入來源，第一城委員會主席、「城主」黃嘉榮否認，稱鎖車只是為打擊違泊。而鎖車速度快是因鎖車公司有足夠資源，會於屋苑內定期巡邏。 其實本港不少私人屋苑為打擊非法泊車嚴重問題，會採取鎖車行動，除了第一城管理公司鎖車速度極快外，有車主亦反映香港仔海怡半島亦是「極速鎖車」熱點。

鎖車隊於士多房取了兩個鎖，便開始駕車出發巡邏。（林振華攝）

由巡邏車出發開始計算，由3分鐘便有一輛車被鎖。（林振華攝） 事發的沙田第一城一直被謔稱為「鎖車城」，其實屋苑內全為私家路，但屋苑沒有閘門，外來車易於進入、違泊情況普遍。有街坊向記者透露，有兩架專門負責鎖車的外判承辦商車輛會於第一城內巡邏，巡邏一圈後會返回停車場休息，然後再出動。由於不少車主會將車泊在街市附近，然後去買菜，很多時鎖車公司巡經見到違泊都會鎖車。 直撃違泊三分鐘即被鎖 記者於現埸觀察，傍晚6時許，其中一架鎖車隊車輛出動，沿第一城街市巡了兩圈，便發現一架目標車輛，一名鎖車隊職員鎖車，一名身穿制服的職員影相及張貼鎖車紙，整個過程約3分鐘。

一名身穿制服的職員負責手寫鎖車通知紙張。（林振華攝）

部分罰款撥管理處作屋苑行政費

有傳言指管理處鎖車「有佣分」，第一城委員會主席黃嘉榮表示鎖車工作由外判承辦商負責，「我哋唔係透過呢個方式賺錢，係希望提醒市民合法泊車」。問及鎖車費用如何分配，他指，承辦商收180元左右，其餘由管理處作為屋苑行政費之用。

車內無人才出手

為何鎖車極度如此快？黃嘉榮表示，現時第一城的鎖車公司有兩間外判承辦商，每日約12小時有人當值，有兩架巡邏車，兩間公司輪流於第一城內巡邏，而鎖車時會有一名屋苑的警衛在旁監督，以確保鎖車程序正確，包括確保車內無人、拍下鎖車過程、將被鎖車的通告放於擋風玻璃等。黃嘉榮強調，鎖車鎖得快，絕非是為了賺錢，而是確保道路暢通。

第一城委員會主席黃嘉榮拆解多個鎖車傳言。

除了沙田第一城，過去一直有不少車主於網上分享在香港仔海怡半島被極速鎖車的經歷。有網民稱，於海怡半島泊車後前往買麵包，整個過程不足5分鐘，但回來後愛車已被鎖，形容海怡半島管理公司鎖車效率極高。

翻查海怡半島業委會2016年向城規會提供的資料，海怡半島共有9,812個單位，約1,900個泊車，屋苑內的非法泊車情況嚴重，管理處平均每月向約100輛違泊車採取鎖車行動。

九巴曾於海怡半島違泊被鎖車

香港眾志秘書長黃之鋒亦是海怡半島居民，他稱海怡半島不少業主均擁有私家車，但礙於車位有限，出現了違泊情況。而管理處一向採取鎖車行動打擊違泊，且一視同仁，對所有違泊車均會鎖車，而鎖車費亦是管理處的穩定收入之一。最為經典的是2016年，一輛有九巴泊在海怡半島內被鎖。

黃之鋒認為，現時海怡半島內缺少指示牌告知車主哪些路段是私家路，導致不少外來車輛中招，他舉例近年多了人叫Uber，不少Uber不熟悉何處是私家路而被鎖車，他認為管理公司可清楚增加指示牌，有效地進行協調。