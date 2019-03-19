油塘紹榮鋼鐵廠用地去年易手　新地主申重建兩住宅大廈共224單位

油塘東源街18號東亞庫運紹榮鋼鐵原址的用地，早前被改劃成「綜合發展區」，並於去年被青建國際以逾5億元收購。代表地主的建築公司日前向城規會申請，在該處興建兩幢樓高21層的住宅大廈，共提供約224個單位，並將預留位置作海濱長廊用途。

申建項目共有兩幢住宅大廈，並有部分路段劃作海濱長廊用途。（城規會文件）

該幅地皮位於油塘東源街18號，鄰近鯉魚門三家村渡輪碼頭。地皮的地盤面積為4,630平方米，現被劃為「綜合發展區」用途。

地皮原為鋼鐵廠用途。（Google街景圖）

提供公共海濱長廊

根據城規會文件顯示，申請人擬以5倍地積比率，興建兩幢樓高21層的住宅，共可提供224個單位。

此外，項目將提供1,653平方米的休憩用地，供公眾使用。由於部分海濱長廊位置亦列入申請地點的一部分，申請人稱將提供連續的公共海濱長廊，以加強與該地點鄰近的行人連接設施。另外，申請人又指出項目可為社區提供舒適的環境，並不會對周邊的環境造成不利影響。

兩幢住宅大廈分別為21層高。（城規會文件）

翻查資料，該地皮原為東亞庫運紹榮鋼鐵，由已故「鋼鐵大王」龐鼎元創立的紹榮鋼鐵持有，而青建國際於去年斥資逾5億元購入。