【有片】豪華護老院有戲院　最平床位都要$xxxxx

圖書館、電腦室、室內花園，連戲院都一應俱全，別誤以為是新建的私人住宅，其實這裏是落成不久的高級護老院。根據政府統計處數字，截至2018年共有3萬9千6百名長者居住在私營安老院舍。護老院集團行政總裁嚴沛基稱，希望安老院服務走向高級，令長者不再抗拒入住院舍。即點擊影片，看看這類高級護老院收費會如何?

院舍在長者入住時，就會送他們2圍「入伙酒」，讓他們在院舍內宴請親朋好友，當作慶祝轉換新的居住環境，不像從前的院舍文化之餘，亦讓長者的親友們親身了解一下護老院的環境。除此之外，家人亦可透過手機程式取得一些資訊，例如院友服用藥物的情況、外出覆診日程和院舍通告等，令他們更容易掌握住在院舍的家屬日常生活狀態。

除了華麗的裝潢和各式各樣的設施，院舍亦配有智能系統，追蹤需特別照顧的院友行蹤；洗手間裝有動態感應器，慎防長者在洗手間跌倒或暈倒時無人得知。部分房間更亦裝了動態感應器，觀察長者作息時的身體狀態是否安好。睡房每個床位亦設有傳呼器，長者有需要時就可呼叫護士站幫忙。

高級護老院連按摩服務都有提供，收費自然有別於一般護老院。這所護老院單人房最便宜索價29260元，比同區一般私人護老院貴3倍有多，需要特別護理的話，最貴可以達43120元一個月。即使是最便宜的六人房床位，每月也要19250元。嚴沛基認為高檔市場始終有它的客路，未來或會著力發展此類護老院。