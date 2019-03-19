旅議會縮沙煞停分流旅客至紅磡計劃　黃進達：改往啟德郵輪碼頭

每日均有逾百個內地訪港團訪港，其中不少被安排到土瓜灣午膳及購物，引致當區居民不滿。香港旅遊業議會早前成立「內地來港旅行團地區協調小組」，商討疏導分流方案和人流管理措施。在較早前的會議上，有人提議分流旅客至紅磡碼頭或觀塘碼頭等地，惟今日與區議員代表會面後，議會叫停有關建議，改為倡議人跡罕至的郵輪碼頭、灣仔碼頭或西九文化區等較少居民的地區，但想法屬初步階段，涉多個部門或組織配合方可成事。

旅議會主席黃進達表示，較早前提出分流旅客至紅磡碼頭、觀塘碼頭等地時，只屬最初步階段。（資料圖片）

今晤區議員後跪低

旅議會主席黃進達回覆《香港01》時表示，較早前提出分流旅客至紅磡碼頭、觀塘碼頭等地時，只屬最初步階段，可是消息一出已觸動居民神經，今日（19日）下午跟區議員會面後，決定不考慮有關方案，並強調會持開放態度，尋求分流旅客的方法，「我哋都明白多區居民有所反應，所以會好審慎去處理呢個問題。」

黃進達表示，會議當中曾有提出過將維港遊船隻上落點，分流到啟德郵輪碼頭、灣仔碼頭及西九文化區等地，但一切要多方面配合才可成事。他以郵輪碼頭為例，由於該處正進行不同工程，加上現時碼頭的運作模式及配套並非適用於觀光船上落，故有一定難度，「當然好想用呢個地方，好過用嚟『曬太陽』，但加上部分用但要配合埋郵輪上落時間及其他用途，所以要跟政府方面再傾。」

啟德郵輪碼頭使用率一直偏低而備受批評，可否靠內地團打救到？（資料圖片）

旅議會另提議將內地團分流至星光大道，替代坐船維港遊。（資料圖片）

建議旅行團分流星光大道作夜遊維港

此外，黃進達透露，將建議旅行團改到剛翻新完成的星光大道作夜遊維港活動、將部分旅行團改到新田購物城活動或作遊覽時間分流，強調會採納各方意見，期望今年內可真正推出部份分流方法。