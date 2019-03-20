【花展變質】半數攤檔賣榴蓮海味涉違規　老花農：淪為工展會

花卉展賣榴蓮？香港花卉展上週五在維園開鑼。一群參展的本地花農今早在花展入口舉牌示威，指場內有近一半園務檔涉違規出售非署方指定類別商品，抗議花展淪為百貨齊集的「工展會」，又懷疑有商戶高價投標，使花卉展攤位底價租金急升，本地花農被逼承擔昂貴租金。其中一名本地花農指責主辦方康文署未有妥善維護本地花農權益，違反花卉展原意：「花展變咗雜貨攤，已經唔係賣花！」 攝影：鄧柏良

花展不賣花 違規出售商品

今日約十名本地花農在維園花展入口處抗議，指場內有大量違規出售商品，參展花農曾多次對康文署表示不滿場內有人違規出售商品。根據康文署花卉展網頁上指，署方規定場內共38個的「花卉及園務攤位」中，只能出售植物或園務產品，更列明不得售賣食品及海味。出席抗議的花農傅先生指，近年陸續出現違規商戶，曾向署方多次投訴卻不果，導致花農生意受影響。

今日約十名本地花農在維園花展入口處抗議，指場內有大量違規出售商品。

攤位租金頻上升 花農：難以負擔

今年80歲的傅先生任花農逾30年，並在新界設有花田，他指自己由花卉展初期已經參展，近年卻見證着花卉展日漸變質。他憶述，早期的攤檔以1萬多元就能投得，直至四年前，開始有在工展會參展的商戶加入花卉展參展，攤位成交價更屢創新高，「花農好辛苦種啲花出嚟，成本相當高，賣出的價錢卻低，利潤當然少，而家投一個攤位起碼都6、7萬，我哋本來薄利多銷，但今時今日，薄極都返唔到本，賣埋都未夠畀康文署！」傅先生指，今年已有4名花農行家無法承擔租金而退出參展，他又估計今年起碼會虧蝕三至四成，「若康文署唔再加緊執法改善，我哋花農冇得再參展。」

現場的38檔花卉及園務攤位中，有12檔攤位均有售賣非許可商品。

花卉檔中近半數賣食品

記者到花卉展視察環境時發現，現場的38檔花卉及園務攤位中，有12檔攤位均有售賣非許可商品，當中又以售賣食品、乾貨為多數，甚至有人出售生甜品糕點、花茶等，有攤位甚至賣榴蓮。

經常在年宵及屋邨商場出沒的雞仔餅大王亦有在展場內出現，並於H3及G33設有攤位，當中G33屬花卉及園花卉及園務的攤檔內，更一邊擺上裝飾盆栽，另一邊卻肆無忌憚出售糕點及乾糧。記者在場觀察了約五分鐘後，店員突然又用布遮掩糕點，記者上前向店員問為何把貨品蓋上，店員只答：「啲糕唔夠凍，唔賣住，等雪凍啲先賣。」而另一名店員則說：「其他檔都係咁樣賣啦，我哋又唔係冇賣花。」記者及後致電雞仔餅大王查詢是否有參展花卉展時，接聽人員只承認有參與花卉展，不過否認有兩檔攤位，隨即掛線。

雞仔餅大王的攤位內一邊擺上裝飾盆栽，另一邊卻肆無忌憚出售糕點及乾糧。

另外，其中一間駿達行（國際）有限公司更當場售賣鱷魚肉，店內亦不見有任何花卉產品，只見店舖內有售賣海味雜貨、生果及糕點。記者上前查詢檔位有否出售花卉時，店員只是急忙地把有關貨品鋪上布料遮擋，沒作回應。