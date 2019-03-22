經歷學生意外跌癱　教練融合體操舞蹈防悲劇再現

「受傷往往離你不遠，我總說預防勝於治療。」講解着做完側手翻後，落地該如何卸力，SDM爵士芭蕾舞學院體操課程主任周潔瑜說。任教體操十多年，經歷過曾任教的學生意外跌倒，導致癱瘓的事件，她決心推動運動通理、運動創傷知識，減少學生受傷的機會。有見近年舞蹈不再只着重優雅動作，還加入了體操技巧，她更將藝術、競技體操元素融入舞蹈訓練，加強學生的安全意識。 攝影：余俊亮

從小開始學習體操，周潔瑜說每成功做到一個動作，都得到強烈的滿足感：「我很享受和人分享動作。一個老師無法照看太多小朋友時，師姐通常就是做保護的角色，在這情況下我很享受，發現原來可以這樣幫人。」即使中學畢業後，選擇修讀出路看似更廣的時裝設計科，當過一年時裝設計師後，她還是重投體操界，考牌成為教練。

雖然曾當過時裝設計師，但周潔瑜(右)最後還是執起教鞭，重投從小已很喜歡的體操界。(余俊亮攝)

過去十多年間，周潔瑜在不同學校任教體操校隊教練，當中包括拔萃女書院，也說是有「港版桑蘭」之稱的前港隊運動員張微的母校。不幸地，張微於2008年在校外進行港隊的訓練時，意外受傷，傷勢嚴重得令她失去了活動能力。「聽到消息時很震驚，不敢相信。」曾在校隊教過她的周潔瑜憶述當時的情況，說：「那是我任教多年來，令我有點打退堂鼓的一刻，覺得體操好像真的很危險。」

學生在外受傷、下半身癱瘓的事件曾令周潔瑜對體操「打退堂鼓」，但後來她還是決定繼續任教，提升學生的安全意識。(余俊亮攝)

想起過往，周潔瑜的運動員生涯中，亦曾因做空翻動作時意外失手，面部着地而傷及鼻子，需入院治療，但張微的情況是她十多年的教學生涯中，見過學生受到最嚴重的創傷，令她再度意識到「受傷往往離你不遠」。

然而，細想過後，她覺得不應因此就對自己喜歡的體操卻步，開始鑚研運動通理、運動創傷，希望令這方面的知識得以普及，減低學生受傷的機會：「我更覺得成敗得失已不由我們控制之餘，如何令小朋友健康成長、發揮到自己能力，這反而更重要。」

近年舞蹈已不止着重優雅動作，還加入了體操技巧。(余俊亮攝)

加入舞蹈學校後，周潔瑜觀摩了不同的比賽，發現學生的舞蹈中出現轉體、翻騰等體操動作，「但不少家長都反映，覺得小朋友力量不足，不知可以如何配合，令我靈機一觸，將藝術、競技體操的元素加入舞蹈中。」她以舞蹈的訓練為例，教師平常未必會着重落地動作，但忽略了這卸力的訓練或令學生容易扭傷、拉傷：「小朋友有時完成動作後覺得呼吸不了，可能就是因為起跳重心高又無法卸力，所以要先教他們保護的方法。」

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從卸力的落地動作，到打側手翻時該如何訓練，周潔瑜一邊講解每個動作可如何訓練各組肌肉，一邊用手輕扶，以防學生失平衡。「接下來你自己做一次了，有信心嗎？」看到學生肯定點頭，她始把輔助學生完成動作的手撤下，從旁看着學生完成動作。「體操很有趣，特別是有些動作，人人都告訴你可以做到時，做不做到你應該知道的，所以要問清楚自己是否有百分之百信心。」比起如何將動作做得完美，周潔瑜說要先教學生動作失敗時要如何處理：「小朋友沒受傷，已經是贏了。」

對周潔瑜來說，學生沒有受傷，已算是贏了。(余俊亮攝)

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航指，課程不但可供對體操沒有認識的小朋友參加，亦可為舞蹈精英班的同學加強底子。(余俊亮攝)

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航指，發現過往不少學跳舞學生都在校外報讀體操課程，故應家長需求，準備開設融合了體操和舞蹈元素的「綜合體操訓練課程」。「因為學體操的學生做的動作很漂亮，但節奏和連貫性不太好；學跳舞的學生有節奏感，但做獨立動作不是很漂亮。」故她指，課程不但供對體操完全無認識的小朋友參加，亦可為舞蹈精英班的同學加強底子。