居民斥發展局「自打嘴巴」　反對柏架山郊野公園邊陲建資助房屋　

早前有報道指出，政府正研究將一幅處於鰂魚涌西南部高地上的柏架山道的用地，改為興建作資助房屋發展，該地皮佔地約兩公頃，料可提供數千伙單位、容納約一萬人。 由當區居民及區議員成立的「Save Our Woodside 守護林邊聯盟」指出，康怡南豐社區對此消息甚為憂慮及關注，並表示反對於大潭郊野公園的邊陲建屋建校。他們解釋，發展局已表明不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶用途，再發展上述地皮只會「自打嘴巴」，又擔心柏架山道發展後，交通及民生配套將會被「逼爆」。

「守護林邊聯盟」指出，反對於大潭郊野公園的邊陲建屋建校。（Save Our Woodside 守護林邊聯盟提供）

聯盟召集人魏志豪指出，發展局早前已表明不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶用途，現時建議在大潭郊野公園邊陲柏架山林邊建屋，無疑是「自打嘴巴」。他又指，該地段被綠化地帶包圍，外圍更是郊野公園範圍，於綠化地帶包圍的地段內興建萬人房屋，與周邊土地規劃意向並不協調。

他續指，東區人口密度是港島之冠，每平方公里有3.065萬人，加上鰂魚涌地少人多，擔心再容納數千個單位及一萬名居民，交通及民生配套將連「逼爆」。他認為，政府早已表明加快發展棕地，認為應先優先發展棕土，而非向柏架山開刀。

斥政府將20年前計劃「借屍還魂」

聯盟首席顧問張國昌指出，早於1998年，政府已有計劃於柏架山林邊地段興建居屋。當時時任市政局議員黎志強曾與居民發起行動，反對當年建屋計劃，但教育署又再提出當地興建綜合學校。

他指出，雖然計劃被東區區區議會以12比10通過，但最終署方未有實行計劃。直至2012年英基計劃建校，經居民大力反對後，最終成功叫停計劃。他批評，現時政府計劃林邊地建屋，只是把20年前的計劃「借屍還魂」。