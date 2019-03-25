【花展2019】「走塑」見成效廢膠按年跌6成　大會免費派五千盆花

維園香港花卉展覽已於昨日（24日）落幕，今年展覽共有63萬人進場，較去年的72萬多人次稍遜。大會於今日（25日）舉行環保回收日，向市民派發5,000盆主題花大紅花。有不少「摸門釘」的市民到場後才知道展期已完，但卻意外免費獲得花卉。大會指出，今年展覽共有63萬人進場，廢塑膠亦由去年540公斤減至200公斤，減幅逾六成。

維園香港花卉展覽已於昨日落幕，大會於今日（25日）舉行環保回收日。（張浩維攝）

今年維園花展，大會設立多項「走塑」措施。民政事務局常任秘書長謝凌潔貞指出，今次花展設走塑等行動，又鼓勵市民自備餐具，並於今日及明日設環保回收日，邀請300名環保大使將可重用的物品分類，並將可再種植的植物送予學校、環保團體和非政府機構。

在展覽的過去十日期間，廢塑膠由去年540公斤減至200公斤，減幅逾六成。此外，在佈置期間，一般廢物由去年平均每日5.7公噸，減少至今年3.2公噸；花展期間借出的可重用餐具更達5.3萬份。

王女士指自己獲分派的盆栽共有十多個花蕾，坦言「好滿意」。（鄧穎韜攝） 而繼去年首次將花展主題花大麗花公開派發給市民後，大會今年繼續派花，將狀態仍然良好及可再種植的主題花大紅花，公開派發給市民，每人限取一盆。大會又指，今年共2.8萬棵花卉會捐到學校、非牟利團體等。 大會於10時30分起在維園糖街入口處派花，在派花前半小時，已有市民到現場查問派花事宜。就現場所見，市民反應踴躍，每名市民要排隊約10至15分鐘。

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新措施防「採花賊」

王女士指出，她本來打算到花墟參觀，惟到達後才知已閉幕，幸而最後可免費取得盆栽。她又說，自己獲分派的盆栽共有十多個花蕾，坦言「好滿意」。不過，並不是人人都對盆栽稱心滿意。市民楊先生指出，自己過去一直有種植，他形容今次派發的大紅花品質差劣，在花墟只能售15元，又批評：「cheap到唔cheap！」

去年花展結束後曾出現「採花賊」，有市民涉嫌偷花，取走原本擺放於維園出口的花朵，情況亦一度混亂。不過，就現場所見，大會已將出口的盆栽搬走，市民只能進場取走派發的花朵。