【逼爆安達臣】213B特別路線今開通　安達、安泰交通仍存隱憂

政府近年重點發展安達臣區，當中安達、安泰邨現時已入伙，運輸署及巴士公司不斷加開巴士班次，以滿足居民所需，包括今日開通的213B特別班次路線。不過，有地區人士認為區內交通仍存隱憂，指現時班次已加無可加，居民全面入伙時，恐去年逼爆巴士站的情況再現。

安泰邨去年7月入伙後，曾一度因交通配套不足，令居民湧到附近的四順(順利、順天、順安、順緻合稱)地區乘車，出現巴士站大排長龍、大量候車市民無法上車的情況。大半年過去，觀塘區區議員莫建成指，早上繁忙時間的情況近日已有改善，因來回中秀茂坪及大圍站的88及來回油塘及長沙灣的214號巴士加密了班次，加上九巴於今年一月開通了安達邨往彩虹的213A特別班次路線，故安泰、安達的居民不會再特地到順天轉乘交通工具前往彩虹。

安泰邨去年後曾一度因交通配套不足，令居民湧到附近的四順地區乘車，出現巴士站大排長龍的情況。(觀塘區區議員莫建成提供)

為了應付居民對短途巴士線的需求，九巴今再開通早上繁忙時間的213B特別班次路線，循環來往安泰邨和觀塘協和街。新路線逢星期一至五提供服務，在早上六時40分至早上八時期間，提供五個班次的服務。

213B路線今日正式開通，民主黨安達邨總幹事林冠存表示，暫未見太多居民使用該路線服務，估計是因居民未知悉路線已開通，並以213A為例，指該路線開通首日，只有幾十人乘坐，相信要觀察一段時間，才能知道新路線的表現。他又指，現時早上從安達邨開出的巴士班次已加密，包括來往油塘及長沙灣的214號、以及來往中秀茂坪及大圍站的88號巴士均會途經安達邨，約一、兩分鐘便有車。

民主黨安達邨總幹事林冠存表示，安泰邨現時尚有三成人未入伙，但現時的交通配套已是『摱摱緊』，班次也是加無可加了。(資料圖片)

不過，安達臣地區的交通仍存隱憂。林冠存表示，安泰邨現時只有七成居民入伙，尚有三成人仍正待遷入屋苑：「現時的交通配套已是『摱摱緊』，班次也是加無可加了，擔心剩下的三成居民入伙後，會重蹈去年覆徹。」除了早上繁忙時間，他指黃昏放工、放學時間，不少居民於黃大仙沙田坳道亦難以上車回到安達、安泰邨，九巴雖承諾會因應此情況加密班次，但有關班次將不會被列入常規班次。

短途車的問題得以解決，但安達、安泰邨仍未有足夠的交通配套前往港島中、上環地區，莫建成指仍有不少居民會到順天乘坐619巴士前往中環，致巴士駛離總站時，車上的乘客已多到「貼玻璃門」。至於港島其他地區，安達、安泰地區現時有613巴士線前往西灣河，林冠存指居民及巴士公司都希望可將有關路線延伸至筲箕灣，惟運輸署反對，至今仍未能成事。