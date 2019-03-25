違泊監測CCTV鴻圖道現真身　三大試點分析五種違規

違泊及交通擠塞問題嚴重的觀塘鴻圖道，近日多支燈柱被安裝閉路電視鏡頭，下有告示稱：「違例泊車監測系統概念試驗測試」，有市民發現該批閉路電視，在網上引起討論，有網民認為可紓緩觀塘的塞車情況，但有商戶認為不會。 原來這是發展局「起動九龍東」計劃下「智慧城市」八個概念驗證測試之一，自去年11月展開，計劃在觀塘及新蒲崗商貿區三段路安裝閉路電視，監測違泊情況，預計至明年第三季完成，其間系統識別到的可能違例個案，警方不會作執法用途。

觀塘鴻圖道近日安裝四部閉路電視。（林振華攝）

閉路電視阻嚇違泊 鴻圖道近日安裝4部

根據起動九龍東網站所載，由於繁忙時段常出現交通擠塞的情況，違例泊車令情況惡化，所以在區內交通繁忙地點安裝閉路電視，利用影像分析技術試別違泊行為，藉以帶來阻嚇作用，「違例泊車監察系統」概念驗證測試於去年11月展開，預計在明年第三季完成。

「違例泊車監察系統」概念驗證測試由保華電工程有限公司承辦，香港01記者現場所見，鴻圖道有四部相關的閉路電視，分別安裝在53號、57號、61號及52號對開燈柱高位，低位有一個電池箱。鴻圖道一帶的商戶稱，數天前早上發現燈柱上的閉路電視，相信是工程公司於夜間安裝，商戶指，鴻圖道平日甚多車輛，認為閉路電視不會有助紓緩擠塞情況。

+ 2

影像分析辨五大違泊情況 設三試點

根據起動東九龍辦事處呈交觀塘區議會的會議文件，影像將用作辦認「雙行泊車」、「在不准泊車的地方泊車」、「在泊車處停泊汽車時違反相關的交通標誌或標記」、「在道路上停泊汽車時違反相關的交通標誌或標記」及「在限制區內讓乘客上落式裝卸貨物」等五種情況。除鴻圖道，概念驗證測試亦會在駿業街介乎偉業街至海濱道路段及四美街介乎五芳街至六合街路段安裝。

測試期間個案不執法

而測試著重技術研究和測試，以評估測試系統的技術要求和準確性 。在測試階段，就系統識別到可能違例個案，警方不會作執法用途。換言之，是否有助紓緩鴻圖道的違泊及擠塞問題，要待測試通過，「違例泊車監測系統」正式推行之後才可作準。

「違例泊車監察系統」概念驗證測試三地段閉路電視位置：

區議員：觀塘擠塞及違泊嚴重 多年未能解決

觀塘區議員陳華裕指出，交通擠塞問題在觀塘工業區存在多年，尤其九十年份工廠北移後，部份停車場改建，幾曾的工廠亦改建為高樓大廈，以寫字樓用途為主，造成人流及車流擠塞及違泊問題更趨嚴重而備受關注，區議會一直探討解決方法，但並非一朝一夕能成事。

觀塘區議會交通及運輸委員會將於本周四（28日）就「違例泊車監察系統」概念驗證測試進行討論。

「智慧城市」共有8個「概念驗證測試」，其他為「按個人特性及喜好提供的行人導向」、「智慧人流管理系統」、「能源效率數據系統」、「路旁上落貨區監察系統」、「智慧回收箱系統」、「多功能路燈」、及「實時道路工程資訊」，總開支約為1,100萬元。