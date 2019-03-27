【綠在觀塘假回收・有片】曉麗苑居民直擊回收玻璃樽　直送垃圾車

玻璃樽回收計劃在港推行多年，一直備受批評。月前有報導指，其中之一的回收商沒有按合約要求送交玻璃物料，在過去一年共拖欠逾4000公噸。日前有市民拍得，在觀塘曉麗苑有清潔工人清理回收箱時，竟將箱內的玻璃樽全數倒入普通垃圾車，所謂的「回收」與直接丟棄無異，令人質疑計劃推行近十年以來，實際成效到底有多少？

大量玻璃樽，竟如同普通垃圾，直送垃圾車？(受訪者提供)

早於2010年，環保署率先在東九龍6個公共屋邨試行玻璃樽回收，於邨內三色分類回收桶旁加設一個淺綠色的玻璃樽回收桶，並在其後逐步擴展至全港各區的屋邨。到了2013年，署方進一步在各區的住宅屋苑增設玻璃樽回收點，至今已有逾1000個屋苑參與其中。根據環保署收集到的玻璃樽會被循環再造成玻璃砂，以替代天然河沙，用於製造行人路地磚或合適的建築物料，並會應用於各項工務工程中。

清潔工推兩車玻璃樽入垃圾桶

不過，到底有多少玻璃樽最終可以物盡其用？曉麗苑居民阮先生，日前(3月24日)拍得，原來一箱箱的玻璃樽，收集之後竟與普通家居垃圾一樣直送垃圾車。阮先生指，當天約11時多行經曉天閣樓下垃圾站時，見到有清潔工人推着玻璃樽回收箱，未料卻是將箱內的玻璃樽倒入垃圾車內。在清潔工人推着第二車經過時，阮即拿出手機拍片。他表示，居住多年是首次見到這個情況，「之前有幾多就不得而知啦！」到了今天，有網民將片段分享至facebook群組「再見垃圾桶」，在網上引起不少討論。

《香港01》記者今天曾到場視察，不過並未再見到有人清理玻璃樽，但垃圾站有專門回收廢紙的車輛前來，記者觀察期間，工人均十分「守規矩」，將可以回收的廢紙分門別類處理。

居民何小姐稱，平日一向有分類回收的習慣，看過片段後，她認為做法「當然唔太好」，但表示事件不會影響她日後是否繼續將家居垃圾分類，「可能只係個別事件呢？環保呢啲嘢都係做自己本份先，點都會繼續做！」

何小姐稱，事件不會影響她日後繼續分類回收，指環保從來都是「做自己本份先」。(余睿菁攝)

曉麗苑向承辦商發警告

曉麗苑服務處發言人回覆指，就曉麗苑外判清潔服務承辦商日前有個別工人將回收玻璃樽倒入垃圾收集車的事宜，該處十分關注，並已向該清潔服務承辦商作出警告，要求承辦商必須停止有關行為。發言人指，根據清潔服務承辦商解釋，因負責回收玻璃樽的承辦商回收次數不足，為免玻璃樽堆積引致環境衛生問題，才出現有關情況，承辦商已指示清潔工人在維持環境清潔的情況下，停止有關做法。該處亦已即時要求負責回收玻璃樽的承辦商增加回收次數，避免玻璃樽過量堆積，強調會繼續密切監察清潔服務承辦商的表現，避免同類情況再次發生。

曉麗苑的玻璃樽回收服務由「綠在觀塘」負責。(余睿菁攝)

「大嘥鬼」受到「召喚」後，今天亦有回應事件。(網上截圖)

翻查資料，原來曉麗苑的玻璃樽回收服務由「綠在觀塘」負責。綠惜地球環境倡議總監朱漢強質疑，政府對於「綠在區區」所給予資源是否足夠，以他所知，每區可用的車輛不多，以致出車次數很少，「如果係幾星期先收一次樽，其實係唔合理。」他又指，隨着玻璃生產者責任計劃逐步推行，現時屬回收系統正在建立的「混亂期」，中間出現與今次相似的「甩漏」情況雖然並不理想，但屬可以理解，他希望政府投入更多資源，增加收集點及相關服務，令日後的玻璃樽回收方面能更為完善。

環保署發言人回覆指，該署高度重視事件，並已立即與該屋苑管理處跟進，確認相關人士為該屋苑管理處負責屋苑清潔的承辦商人員，而非環保署負責玻璃回收的承辦商人員。環保署已就事件促請屋苑管理處立即作出改善，包括加強監督其清潔承辦商人員處理如玻璃樽等回收物料。據了解，屋苑管理處已就今次事件向其負責屋苑清潔的承辦商發出警告。另一方面，環保署為該屋苑免費提供玻璃樽回收桶及玻璃樽收集服務的「綠在觀塘」營辦團體亦已與該屋苑管理處跟進事件，並會商討如何加強屋苑對其清潔人員的指引及培訓。「綠在觀塘」亦會與各屋苑保持溝通，按需要增加回收桶及收集次數，以提高計劃的成效。