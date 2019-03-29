七欖推25萬個可重用水杯　由長洲「漏塑」社企借出：會巡查情況

香港國際七人欖球賽於下週開幕，過去大會不容許觀眾自攜飲料器皿入內，導致場內消耗大量即棄膠杯而為人詬病。今年大會首次為一連三日的大型賽事提供25萬隻可重用水杯，以按金制供觀眾在場內借用水杯購買飲料，並拒絕再提供任何即棄用品。有環保團體表示，樂見有大型體育活動帶頭使用可重用水杯，不過首次推行重用，運作未必順暢，鼓勵機構在推行重用活動時應同時考慮軟件配套，安排人手確保回收運作如常進行，才能真正達到環保不浪費。

過去幾年的香港國際七人欖球賽均有12萬人次入場，以即棄膠杯盛載啤酒或其他飲料，造成大量塑膠浪費。（資料圖片／鍾偉德攝）

過去幾年的香港國際七人欖球賽均有12萬人次入場，即棄膠杯盛載啤酒或其他飲料，造成大量塑膠浪費。今次為香港首次有大型體育賽事在大球場內採用重用水杯，觀眾可於入場時或大球場內的公眾售賣點內，以現金或八達通支付10元按金換取一個可重用水杯，用以盛載啤酒或飲料，如欲購買第二杯飲品，只需將用過的可重用水杯交給公眾售賣點，職員會以另一個潔淨的杯盛載飲品。故是次大會準備了25萬個可重用水杯，以應付飲品需求。

水杯不印活動標誌供重用

經使用過的水杯，在收集至一定數目後會送往餐具清潔服務公司清洗後，再帶到會場重用。BottLess發言人指，25萬個水杯特意沒有為是次活動印上標誌，方便於活動完結後，繼續在不同大型活動中向市民提供借用服務。

BottLess發言人指，25萬個水杯特意沒有為是次活動印上標誌，方便日後重用。（BottLess提供照片）

曾遺留250個餐盒在長洲 大會：會加強人手監察

BottLess去年曾為長洲提供可循環再用膠盒借用服務，惟過去兩星期卻被人揭發遺留250個餐盒在後巷無人理會，令一眾網民及長洲居民質疑環保成效。今次大會使用25萬隻膠杯，若未妥善處理，似乎又是另一次生態災難。BottLess發言人就回應指，是次借用活動已安排了逾百名義工，定期巡查場內水杯使用情況，並鼓勵在場觀眾向大會交還水杯，觀眾可以在離開大球場時，到場內任何的公眾售賣點歸還水杯退回按金，或者直接放到出口處的回收箱內，沒退還的按金將會捐給大會指定慈善機構。

去年8月，社會初創企業BottLess及新創建集團曾聯同長洲約20間小店，在長洲舉辦一場「無塑好日子」活動，並向市民借用4,000套摺疊式餐盒及可重用的餐具。事隔數月，日前就有長洲居民發現，去年活動中供借用的餐盒，有約數百個懷疑被棄置在長洲冰廠路後巷一角。BottLess回覆查詢時承認，有 250 個餐盒遺漏於區內餐具消毒公司，又強調事前並不知悉，現已將所有餐盒消毒重用。（資料圖片／長洲居民Given提供）

綠惜地球環境倡議總監朱漢強坦言，大型活動涉及相當多人數，在提供重用餐具的過程上未必會十分順暢，不過仍樂見有大型體育活動帶頭使用可重用水杯，「以往提供借用水杯或餐具服務的多是中小型活動，如要大型活動上推出借用服務，硬件上要有相當數量的配合。」

環團指需預先通知觀眾有重用服務

去年大型音樂活動Clockenflap派發水樽鼓勵觀眾重用，不過一片熱鬧後，卻有人將水樽棄滿一地；香港馬拉松大會去年亦有預備3萬多個可重用摺杯給跑手，供比賽時或外出時重用，不過成效似乎一般。朱漢強又指，在提供重用餐具服務時，應該同時要教育等相關配套，「例如預先通知觀眾有重用服務，並有人站崗作回收指導。看欖球的好多都是常客，大會可以總結今次經驗，讓香港成為綠色盛事之都。」