西九辦一千卡路里音樂跑　四大天王之父張文新：想推到去大灣區

前香港電台助理廣播處長張文新，在廣播界工作逾四十年，雖然他在2013年宣布退休，但他仍活躍於公共事務中，不斷籌辦慈善活動。作為運動愛好者，張文新動用在廣播業的人脈與經驗，為活動「一千卡路里音樂跑」充當推手，今明兩日在西九文化區大搞運動嘉年華，更請來一大班音樂人助陣，希望香港人在繁忙的生活中，也能夠抽時間做運動。張文新直言自己「退而不休」，更有一連串推廣運動的計劃，揚言想將活動推廣至大灣區，甚至中國大陸各個城市。

張文新退而不休 繼續慈善工作

說起張文新，對他的印象總是離不開電台、廣播業。2013年退休後，他到世界各地當義工，他即將到加拿大參加慈善高爾夫球賽，並計劃於今年八月，參加慈善組織「寰宇希望」的「旅遊加步行籌款活動」，隨團到南非旅遊，順道籌款，籌得款項將幫助小朋友同老人。「我希望退休後嘅生活態度係，八成興趣套入善事入面，例如係旅遊同運動；兩成係活用電台、組織工作經驗。」

（左起）黃金寶、陳冠英、張文新、鄭麗莎。（廖俊升攝）

回頭一看，以往自己只全情投入工作，根本沒有私人時間，「以前做嘢都幾忙，電台可能要24小時工作。」退休之後，他放下沉重的工作包袱，開始打高爾夫球、跑跑步。他特別明白，香港人在繁忙的生活之中，難以常常做運動，所以提議工作前或放工後的短短時間，做一些運動，「要有恆心，返工前做少少運動，放工後做吓柔軟體操，我自己就鍾意原地跑，已經好大幫助。」

一千卡路里音樂跑活動約6000人參加，當中有一大部分人，都不是恆常做運動的人，因此張文新希望藉著這次活動，推廣運動精神。（廖俊升攝）

首創「一千卡路里音樂路跑」 推廣運動精神

回顧張文新的廣播事業，香港電台的《十大中文金曲》由他創辦，九十年代張學友、黎明、郭富城和劉德華被封為「四大天王」，也是拜他所賜。今日他退休仍不忘「搞音樂」，將音樂與運動結合，在西九文化區舉辦了一連兩日的「一千卡路里音樂路跑」，以一日燃燒1,000卡路里為主題，舉行瑜伽、健身、跑步賽事等活動，期間伴隨音樂，音樂會更是壓軸節目，希望參加者既能做運動，又可以享受音樂。

運動達人陳冠英（左二）表示，每消耗3500卡路里便能減1磅，中度強烈的運動，慢跑15公里，大約90分鐘便能消耗1000卡路里，打拳一小時也能消耗800卡路里，所以毋須靠節食來減磅。（廖俊升攝）

音樂加運動 鼓勵「懶」歌迷做運動

「譚詠麟嘅愛情陷阱、張學友嘅壯志嬌陽、劉德華嘅一起嗌、郭富城嘅唱這歌……」談到音樂，這位前助理廣播處長馬上如數家珍，數出一大堆輕快歌曲，建議大家一邊做運動，一邊聽音樂，「單純做運動可能幾辛苦同孤單，所以可以聽音樂。」

張文新表示，這個活動的主要概念是「郁」，只要動一動，不需太大的活動量，也能消脂。（廖俊升攝）

「香港有音樂會，運動會亦有，將兩者結合就有種創新。《十大金曲》我就攪得多，咁音樂可唔可以同運動結合呢？」作為活動的推手，張文新動用在電台所累積的經驗與人脈，請來多位音樂人，包括ToNick等多隊樂隊，前來表演坐鎮，希望參加者既能聽歌，又可以做運動。「鼓勵平時唔出嚟跑嘅人，例如有啲歌迷比較懶，咁就可以出嚟跑個短啲嘅路線，然後去聽音樂。」

運動達人陳冠英指，平時坐辦公室的人，可在公司做伸展活動；亦可以在生活中的「零碎時間」，拿十至十五分鐘，進行「Fun run」快行慢跑，讓關節適應壓力，慢慢就不會運動後「周身骨痛」，而這些活動主要是消脂。

活動進軍大灣區

這次活動大約有六千人參加，張文新對報名人數相當滿意。除了音樂加運動，西九文化區也是首次舉辦類似的活動，「場地好新鮮，沿住海跑，又有草地，全世界都冇一個相似嘅地方，只係驚會有天雨。」

不過，他透露這個活動只在計劃的一部分，未來或考慮推廣至大灣區，「大灣區畀咗好多空間我哋，有好多表演場地同運動地方，香港人𠵱家周時都去大灣區㗎啦，所以希望日後可以延伸至廣東大灣區。」除了打算向大灣區出發，張文新還說將會進軍大陸各個城市，「有啲贊助商都想喺大陸搞，已經傾緊。」