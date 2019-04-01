救生員不足　六游泳池局部停開　包玉剛習泳池開放期間無人當值

踏入四月泳季，又到泳客們出動的時候，但泳池泳灘開放首日，已有六個泳池因救生員人手不足而要局部暫停開放，港島區包括柴灣游泳池、包玉剛游泳池；九龍區有李鄭屋游泳池；新界區則有葵盛游泳池、青衣游泳池及西貢游泳池。有救生員工會主席批評，「如果唔解決救生員職位及待遇漏洞，永遠都唔會請夠人！」 攝影：梁銘康

康文署於其網站上列出全港各游泳池的開放情況，有六個泳池因救生員人手不足而需關閉部分設施，例如柴灣游泳池內兩個嬉水池、墳水池及跳水池將暫停開放；另有部份泳池需局部暫停開放，原因主要是舉辦學校水運會、游泳比賽。暫停開放時間由4月1日起至另行通告為止，意味市民要無了期等待。

因救生員人手不足而需局部暫停開放的游泳池。

《香港01》記者到柴灣游泳池視察，發現池畔公園入口位置掛上橫額，指由於救生員當值人數問題，游泳池暫時關閉，但並未列明暫時關閉的相關設施。走至泳池入閘位置，才有橫額指跳水池及嬉水池會於4月1日早上6時30分至下午2時15分暫時關閉。但當記者向當值職員查詢時，職員指「正常開放，乜（池）都有，樣樣齊！」

記者又到黃竹坑包玉剛游泳池視察，門口告示牌指4月1日早上6時30分至中午12時，主池、副池及習泳池會正常開放，惟記者於早上11時多進入泳池，發現兩個習泳池內有水，但沒有看到救生員當值。根據康文署資枓，4月1日，包玉剛游泳池內的訓練池及跳水池因救生員人手不足而需暫停開放，故習泳池上理應有救生員當值。

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香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，往年要到六月才會出現救生員不足致使泳池暫停開放的情況，但今年卻提早到四月，形容情況嚴重。他又指現時不少泳池仍未完成維修，「要到4月15日才全面開放，到時（救生員人手不足問題）會仲勁，一定開唔到全面。」他初步估計，四月初這段時間，最少欠100至200名季節性救生員。

他又指泳灘人手不足的情況比泳池更為嚴重，「根據康文署的泳灘編制，當泳灘救生員當值人數少於四個，就要關閉泳灘，而現時大部分泳灘都處於臨界點，只有剛剛好四名救生員。」他表示現時泳灘救生員每兩個星期才放一天假，食飯時間又要補鐘，「情況就好似清潔工人喺廁所食飯咁，我哋要坐喺泳灘食飯，勁快咁亂放入口，一路食仲要一路監察泳灘情況。」

鄧指離島、屯門及荃灣區泳灘的人手短缺情況最為嚴重，「離島區目標請30個季節性救生員，但現時只有4個，荃灣目標都係請30個，但現時只有14個，得一半人手。」他直斥皆因現時救生員制度及架構有問題，康文署將救生員定義為「技工」，薪酬偏低，而且沒有晉升機會，難以吸引新人入行。「如果唔解決救生員職位及待遇漏洞，永遠都唔會請夠人！」