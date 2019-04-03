【公平貿易鬥士】博士窩小店愛分享　眾友惋其離世﹕這種人絕種了

2011年，一間公平貿易小店Fair-and-Healthy《MM 店》在紅磡廣場二樓開業。店主阿敏是一位德國博士畢業生，學識淵博的她，沒有選擇攀登社會名流，毅然走上公平貿易產品銷售的路，開了一間小店，賣健康無添加產品。這一間小店除了分享貨品，也是阿敏與不同的來者交流地。她喜歡與每一位客人交流，她的真摰、大方和熱情，令不少人留下深刻印象。 阿敏於上周離世，一眾好友和客人悲痛追思。 4月6日及7日下午12時至7時，《MM 店》將舉辦Farewell Garage Sale，分享阿敏的公平及健康的產品，作為小店與街坊們的一個道別。

德國博士回流香港 堅持營辦公平貿易小店

阿敏是一位港大畢業生，也曾在德國攻讀博士學位，亦曾當老師。她一直關心公平貿易，希望人們用到健康、天然的產品。雖然是一位回流博士，但她沒有說要賺錢發財，反而為了推廣公平貿易的理念，在2005年投身公平貿易，後來辦了網店，賣有機健康產品，並在2011年，於紅磡廣場開了公平貿易小店Fair-and-Healthy《MM 店》，全稱是「MiniMäuschen」，德文解「小老鼠」，是「心愛的人」的暱稱。這家店子位置在商場二樓轉角，人流不多，靠的是網店和一直累積下來的支持者。

2011年，阿敏在紅磡廣場二樓開了一家公平貿易有機產品小店。（廖俊升攝）

想愛便愛 阿敏的愛情觀

除了對公平貿易的執著，阿敏最為人所熟知的就是她的愛情故事。經歷三段婚姻，育有兒女，但陪著她走最後一段路的，不是孩子的父親，而是她的最愛，比她小十七年的丈夫。她曾道，「世上本無櫃，何來入與出？甚麼時候結婚、結婚與否、跟誰結婚、從來都是個人的事。有人一起生活也好，單身也好，開開心心地生活就是了。」這就是她的愛情觀，不論對方是男或女，只要是真愛便能相愛。

小店閘門拉下，燈光熄滅。阿敏於上周離世，這間小店失去了一個重要的靈魂。她不想客人「摸門釘」，在閘上貼了一張告示，告訴想購物的客人，到旁邊的唱片店，鄰舖的老闆會代為招呼，阿敏就是那麼細心。

小店拉下了閘，閘上貼了一張告示，告訴想購物的客人，請到旁邊的唱片店。（廖俊升攝）

鄰店店主回憶阿敏的無私：「她通宵幫我做報稅單」

「很難形容這感受。她離開那天，我都在醫院，看著她走。她沒有打強心針，望著她的心跳率愈來愈低，那一刻所有人都哭了。」旁邊唱片店店主阿明談起阿敏，感慨萬分，「我想我不會再遇到這樣的人。」

8年前阿敏在阿明鄰舖開店，彼此便成為了很好的朋友。而阿敏家住西貢，來回也要三數小時，很多時候來到已是下午兩時，無法招呼中午來的客人。於是，阿明在她回來之前幫忙「頂檔」，代為招呼客人。鄰里間互相幫忙，但阿明坦言，阿敏更為樂於助人，「比起她所做的，我只是舉手之勞。」

店主阿敏，上周與世長辭。（漫讀香港書店 Read.HK圖片）

「我不懂報稅，敏姐主動幫我做好了，我要做的只是列印出來。其實她收工已經很晚，但她仍然半夜幫我做好。」然後，他又憶起阿敏為他的兒子，找來一位兒科醫生，讓他十分感激，「總之幫到手的，她就很上心。」說到這裡，阿明一聲嘆息，「人不在了，就常常想到她，她真的很無私。」

阿敏堅持公平貿易、健康環保的原則。（廖俊升攝）

天生愛四處闖 「鬼妹」文化衝擊小商場

紅磡商場二樓，店舖比起人流更多，在這裡開舖的，也不是常常有生意。「好多時只有我們兩個在聊天，我播歌，然後她走出來跳舞。」阿明認為，阿敏的到來，為這個沉悶、清靜的商場添加了生氣，「敏姐有一個養子在新加坡，他是拉爵士手提琴，有一次他就在廣場裡開了個街坊音樂會。敏姐帶了好多『鬼佬嘢』給我們，我們香港人會覺得好有趣。」

阿敏還喜歡四處旅遊，即使六十多歲了，還要出國旅遊，「去年她才跟朋友去了秘魯旅遊，她是天生愛出走。她的朋友說，她還要背著一個很大很重的背包周圍走。」「她真的累了，要休息。大家都很想念她。」

店內店外也貼了多張關於公平貿易理念的介紹，可見阿敏對此多麼堅持。（廖俊升攝）

蝕錢仍堅持公平貿易

店內店外貼滿了有關公平貿易的信息，鼓勵良心消費，以公平公義原則，讓弱勢的生產者、農民及工人以自己的能力，改善生計，達至可持續發展的目標。公平貿易者，在這個社會是小眾，光顧的人也不多。「敏姐有跟我說，這幾年是蝕錢的，她要自己出錢。」為了公平貿易的理念，阿敏堅持到最後一刻，都不願放棄。

「回歸現實，有些事你是做不到，香港是一個要交租、要搵食的地方，遊戲規則是這樣，但她都盡量做，好硬淨，堅持都最盡。」阿明說，阿敏學識很高，在60年代港大畢業，還取了獎學金到德國進修，可以有一個非常好的生活，但她為了理想，甘願捱下去，「她做教師或翻譯，可以賺到好多錢。她的兒女也叫她不要捱了，但她還是覺得，這店是她湊大的，如果不做了，平時客人去哪裡買呢？」

樂於分享

曾經當老師的阿敏，待每位客人都像學生一樣，樂於和人分享經歷，「她常常分享自己的故事，只要你問她，她就會跟你說。有客人不開心，又會坐在這裡和她聊天。因為她以前教書，教過好多小朋友，知道別人的心理。」阿明說，阿敏的一生非常傳奇，她的經歷讓人十分佩服，能夠認識到她，是自己十分幸運的事。「現在有很多舊客上來，望望她的照片，回憶一下便離去。其實她在不知不覺間已經贏了，贏了一些東西，可能她就是想這樣。」

幫熟客買德國唱機

一位在附近寫字樓工作、紅磡廣場的常客，這天也在唱片店聚舊，他說阿敏為人不計較，是絕頂的好人。去年，他在拍賣網看中了一部德國的唱機，但他又不懂德文，阿敏便二話不說，主動幫他聯絡德國的賣家，「她做事不是為了賺錢，無得彈，這種人已經絕種了。」

這位熟客對於阿敏總是讚不絕口，形容阿敏十分隨和，也對於有機產品十分執著，「她甚麼都懂，你跟她說皮膚有事，她就馬上推介貨品給你用，只用有機的，有染料全部不要。所以她常常去旅行，去找有機產品。」他表示，自己上星期才於小店買了一支椰子油，「她走了，很多人都很傷心......」

阿敏在秘魯買了紫玉米芯回來。（廖俊升攝）

慷慨贈書 友人難忘：「進入了大家的生命」

「漫讀香港書店」的版主Paco喜歡遊走香港書店，三年前他去到紅磡廣場找書店，但遍尋不獲，卻讓他找到一間公平貿易店Fair-and-Healthy《MM 店》。店內的書架擺放了也斯的詩集《東西》，Paco被書本吸引進內，並開始與阿敏談書。最後阿敏還將書本送給了Paco，還道如果都是愛書的人，在誰手中也沒有分別，不算是割愛。阿敏還說要回到德國的家，拿一本也斯的書本給Paco，此事讓他久久不忘。

「阿敏曾贈我幾本也斯的書。在2016年8月認識阿敏，2018年2月她贈我書，也是最後一次見她了……」對Paco來說，與阿敏相識日子不長，「她給我的感覺是，以她的能力及學識，可以在社會上賺取更多的金錢，獲得更高的地位，但她選擇了分享和愛。這是她能進入大家生命、被不少人懷念的原因。」阿敏雖然離開了，但已住進了Paco的生命之中。

舉辦Farewell Garage Sale 與大家告別

阿敏離開了，但對於熟客朋友們來說，她已住進了大家的心中。4月6日及7日下午12時至7時，《MM 店》將舉辦Farewell Garage Sale，分享阿敏的公平及健康的產品，作為阿敏和小店與街坊們的一個道別。