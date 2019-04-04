【中西區講呢啲】港大擬建科學與工程實驗室大樓　預計2023年竣工

香港大學（港大）計劃於主校園大學道二號發展一座科學與工程實驗室大樓，以配合大學教育和科研發展，有關工程預計於2020年第二季動工、2023年第三季落成。

中西區區議會周四（4日）召開文化康樂及社會事務委員會，其中一個議程討論港大大學道二號重建工程事宜。根據區議會文件，由於近年港大理學院及工程學院的教職員及學生人數大幅增加，致使學院和部門的辦公室和實驗室空間過於擁擠，無法同時容納更多學生，另一方面，實驗室設施亦未能滿足學院在教育及研究上的需要。因此港大計劃拆卸校園內大學道二號舊員工宿舍，以重建為一個科學與工程教研中心。

計劃興建一座樓高9層的大樓，總建築面積約12600平方米，設施包括教學用實驗室、研究用實驗室、教職員辦公室和學習室等，並提供行人天橋接駁大學街。工地位於港大校園內，鄰近研究生堂，周邊沒有民居，故工程對中西區居民沒有影響。

港大計劃拆卸校園內大學道二號舊員工宿舍，以重建為一個科學與工程教研中心。（資料圖片）

港大冀望有關項目可於今年底或明年初取得立法會教育事務委員會、工務小組委員會及財務委員會審批，並於2020年第二季動工，2023年第三季落成。