華富一邨突然停水　四千多伙人受影響　居民：沖涼洗衫唔知點算

周六（4月6日）下午，華富(一)邨突然全邨停水，受影響住戶約有4800伙，有居民表示事前並無通知，如今要靠蒸餾水煮食，而洗澡及洗衣服則未知如何處理。華富(一)邨辦事處則表示，未知全邨停水原因，屋署現正進行了解。大約大下午五時，華富邨已恢復供水。

居住在華富(一)邨的居民李先生表示，周六下午三時起，華富(一)邨突然全邨停水，而大廈並沒有在停水前貼通告，「煮煮下嘢食停水」，他又指，曾致電管理處，惟對方只表示在了解中，沒有說何時有水，「只係話了解中，好多電話入，然後收線。」李先生表示，現時依靠蒸餾水應付煮食，但洗澡及洗衣服則不知如何是好。他對於突然停水感到無奈，「星期六放假有突發事，都無辦法啦。」

記者致電華富(一)邨辦事處，職員表示整個華富(一)邨都突然停水，而原因嘗時未清楚，房屋署現正了解當中。香港01現正向房屋署了解情況。

大約大下午五時，華富邨已恢復供水，根據居民透露，雖然已經有水，但水源較髒，像是剛爆水喉的水。

華富邨為南區大型公共屋邨，分為華富（一）邨及華富（二）邨。房委會資料顯示，華富（一）邨現有十二座樓宇，截至2018年12月31日，共4800伙住戶，約12,600認可人口。