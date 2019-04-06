【馬草壟營地失守】東北收地　全港首個汽車露營活動5月停止服務

東華三院馬草壟營地為本港首個提供汽車露營的營地，惟服務即將要告別市民。營地發公告指政府即將收回部分營地，作新界東北發展用途，營地汽車露營活動將於5月份起停止服務，最後露營營期為本月27至28日。有露營市民指對消息感到可惜。

東華三院馬草壟營地位於上水古洞馬草壟路33號，佔地超過5萬平方米，設有多用途草坪、足球場、越野單車場等設施，於2013年營地啟用，屬本港首個汽車營地，提供每日30個私家車名額供市民租用，市民可駕車直達營地，並可自備或借用器具於草地露營，收費為每輛車120元，另外成人入營每位120元。

用家：感到可惜

惟營地今日發公告指，由於營地位置處於新界東北發展區受影響的範圍內，營地剛收到政府通知，部分範圍會被收回作發展用途，因此營地汽車露營活動將於5月份起停止服務，最後露營營期為本月27至28日，公告又指營地其他服務暫時未受影響。今日仍有市民駕車到馬草壟營地露營，王先生夫婦指他們第一次來這個營地，感覺租賃價錢相宜，他們過去曾經嘗試過如大網仔營地露營，但空間較擠迫，沒有地方供小朋友遊玩，對馬草壟營地停止汽車露營活動感到可惜。

營地2012年起改行短期租約

營地過去由民政事務局以《私人遊樂場土地契約》承租，自2012年起局方因稱用地涉及發展計劃，改以短期租約形式租出。發展局早前指古洞北及粉嶺北新發展區，預計將於今年下半年展開收地及清拆行動，估計整個新發展區合共收回180公頃私人地和清理230公頃政府用地。