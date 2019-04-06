【中西區講呢啲】堅尼地城恆溫池被批水温過冷　泳客使用後患感冒

康文署每年11月至4月中都設有暖水泳池設施，但有中西區區議員反映，堅尼地城游泳池內的恆溫泳池水溫偏低，有泳客曾在使用後患上感冒。康文署在回覆區議會的時候指，每日會定時量度池水溫度及檢查加熱池水系統運作正常，如遇上天氣下降，游泳池職員會將水溫調高。

有中西區區議員要求關注堅尼地城泳池水溫標準，指今年2月時曾收到居民投訴恆溫池水溫過低，令泳客不敢使用，甚至感到體感溫度比實際溫度更低，讓人感到不適，又指署方在制定泳池溫度時沒有考慮即時室溫、氣溫、失溫速度及體感溫度狀況，存在漏洞，要求康文署應根據季節及氣溫，定期調整池水溫度，確保泳客健康。

現時康文署會於每年11月1日至翌年的4月15日提供暖水游泳設施供市民使用。（資料圖片／吳鍾坤攝）

現時康文署會於每年11月1日至翌年的4月15日提供暖水游泳設施供市民使用，堅尼地城游泳池是其中一個提供服務場地。康文署回覆指，上述泳池設有電腦系統實時監察水溫，確保池水水溫維持在26至28度，並會在場內顯示水溫溫度，如遇上寒冷天氣，職員會調高水溫至標準上限的攝氏28度。

署方又指，翻查記錄，場內暖水池於去年11月至今年2月期間的水溫都能維持攝氏26度至28度之間，符合署方水溫指標。署方補充，由於4月下旬屬天氣更替時期，氣溫較不穩定，有個別日子可能會較為寒冷，署方會因應情況延長或再次供應暖水游泳設施。