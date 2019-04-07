【麻疹爆發】菲律賓爆麻疹　在港菲傭不擔心：細細個已有打疫苗

菲律賓大規模爆發麻疹，根據聯合國報告，截至三月底，當地死亡人數達到355人，感染案例更達到二萬五千多宗。有菲籍外傭表示，自己並不擔心自己或在菲的家人會感染麻疹，因為大多數人已經接種了疫苗；亦有外傭表示，自己對於菲律賓爆發麻疹的情況並不知情。僱傭中心業界人士則認為，大多外傭都已接種疫苗，由外傭在港社區引發麻疹的機會不大。

根據統計處數字，截至2017年，在港外籍女傭共有369,651人，其中菲律賓籍女傭最多，一共有201,090人。菲律賓國內大規模爆發麻疹，多人受感染及死亡，而最近香港亦連環出現麻疹確診個案。

周日下午的荃灣路德圍，不少外傭也在整理貨品，打算寄回家鄉。（廖俊升攝）

Rosalina表示自一歲已接種了疫苗，她也沒有聽過菲律賓正爆發麻疹。（廖俊升攝） 在港菲傭：兒時已接種疫苗 沒聽過家鄉爆麻疹 來港工作約10年的菲籍女傭Rosalina說，自己一歲時已在菲律賓接種了疫苗，但她在來港之前並沒有接種新疫苗，只做過身體檢查。她續指，數年前有聽過菲律賓爆發麻疹，也有聽過早前的登革熱情況，但沒有聽聞最近爆發麻疹。然而，她得知後也不太擔心家人，因為他們都已經打針，而她與家人通電話時，他們也沒有說起麻疹的事。她認為只要注意飲食、衛生和休息就沒有問題。

外傭Arleen兒時已經注射了疫苗，並在來港之前再接種了一次新疫苗。（廖俊升攝） 來港工作逾一年的菲傭Arleen表示，自己還是嬰兒的時候，已經注射了疫苗，並在來港之前再接種了一次新疫苗。她說完全不知道菲律賓爆發麻疹，更指自己在今年一月回去菲律賓時，大家去診所、醫院也沒有戴上口罩。即使知道疫情之後，她也不太擔心，因為自己和家人都已接種了疫苗。

有外傭指，菲律賓的疫區多數是人口較多的城市，居住較偏遠的城市沒有受影響，所以並不擔心。（廖俊升攝） 疫症於人多城市爆發 偏遠城鎮未受影響 兩位來自菲律賓北蘇里高省（Surigao del Norte）的外傭表示，早已經從新聞報道上得知菲律賓爆發麻疹，但她們說這並非首次爆發，而是很久以前已經試過，她們指這次只是麻疹再度回來（a come back）。不過她們卻不太擔心家鄉的情況，因為爆發地點主要在人多擠逼的主要城市，如馬尼拉一帶，她們又形容那裡的人口已經超出了負荷，故很容易有疾病爆發，近山人少的北蘇里高省則無爆發疫情，而她們與家人小時候已經注射了疫苗。

僱傭業界：衛生署未強制要求外傭接種疫苗

樂怡居海外僱傭中心負責人李先生表示，2014年已有零星菲律賓外傭感染麻疹的個案，因此當年香港衛生防護中心和菲律賓駐港領事館已提醒香港的僱傭中心，鼓勵先為菲籍外傭注射一隻名為MMR的麻疹疫苗。



然而李先生指疫苗並非強制性接種，只屬於鼓勵性質，或有公司未會照做，「如有接種疫苗，僱員會獲得一張證明。所以如果僱主擔心，可以先查詢僱員有沒有這張證明。」

樂怡居海外僱傭中心負責人李先生指，香港衛生防護中心只鼓勵外傭來港前接種，而沒有強制性接種，如僱傭中心或中介沒有跟隨指引，可能會有漏網之魚。（廖俊升攝）

「香港社區爆發麻疹機會不大」

如今香港麻疹疫苗短缺，或難以為外傭接種疫苗，李先生鼓勵僱主陪同外傭驗身，檢查有沒有麻疹抗體，以息憂慮，「很多僱主都好無奈，但其實可以先帶工人去驗身，如工人沒有麻疹抗體，則可以做好準備，如戴上口罩工作。」

不過李先生認為，受感染個案多於機場接觸過外來人口，外傭只在香港本地工作，麻疹透過他們在社區引爆的機會不大。「很多外傭來港前已打疫苗，感染的機會相對會細，又做足防備，香港的傭主不用太恐慌。」

印尼傭工無慣例接種疫苗 業界：應防患於未然

近年印尼外傭來港數字愈來愈多，樂怡居的菲籍與印籍外傭比例已達到55比45，不過李先生指，印尼領事館及衛生防護中心均沒有提醒僱傭中心為印傭接種疫苗，而在菲律賓爆發麻疹之際，也應考慮為印傭做足防患措施，「印尼爆發疫情不多，但行業要開始警覺，免香港僱主的擔憂。」

衛生防護中心指，所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種MMR混合疫苗，在抵港工作前接種更佳。如果未能及時接種，他們可以在抵港後諮詢醫生意見。勞工及福利局局長羅致光日前表示，如果外傭並非急需返回自己的國家，而其國家譬如菲律賓的麻疹疫情又比較嚴重的情況下，應考慮延遲回國；如果已返國，亦希望盡量在當地接種預防麻疹的疫苗才回港；同時希望僱主及僱員留意衞生，減低傳播機會。