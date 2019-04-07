【七人欖球2019】狂歡中籲青年多喝水　緩害外展團隊派水防酗酒

「香港國際七人欖球賽2019」來到最後一個比賽日，連日以來球場上多番激戰，令全場氣氛高漲，而場內隨處可見售賣酒精飲品，不少參加者都有借機「飲返杯」。在看台上，卻有班黃衣青年整天拿着水壺和水杯走來走去，為場內人士免費斟水。他們是SOSKELY(啟勵扶青會Save Our Sevens)團隊的義工，過去在七欖以及一些大型音樂節，他們都會反其道而行，在充斥酒精的狂歡環境下反鼓勵參加者多喝水，又會宣揚酒精危害意識，希望紓緩本港未成年人士飲酒和暴飲的問題。

「香港國際七人欖球賽2019」今日是最後一個比賽日。

每年香港都有不少大型活動，其中Creamfields、Clockenflap、Road to Ultra等大型音樂節近年深受香港港年輕人歡迎。不過，在這些活動中酒精總是隨手可得，年青人容易因環境影響過量飲酒，而年前發生過有青年濫藥送命的事件，令濫藥及酗酒的問題引起關注。有見及此，啟勵扶青會轄下的緩害外展團隊SOSKELY，其義工在多個大型活動中派發清水及設置「無酒精」休息區，今年已是他們第八年在七人欖球賽中做緩害工作（Harm reduction）。

今年26歲的Rachael，在2017年加入成為團隊的義工，她表示，當時在英國畢業後回來香港，偶然見到團隊正在招募義工。她在英國也有聽過「外展緩害」，當地服務多針對露宿者為主。她認為在音樂節中做義工很有意思，「當時返到嚟香港，又冇乜工作經驗，想試下同一啲陌生人去做好一件事，所以就加入咗。」Rachael指，當義工期間接觸到很多不同圈子的青少年，本地和外國參加者皆有，她自己獲益良多之餘，也明白到節日期間確實會帶來飲酒問題。

Rachael指，當義工期間接觸到很多不同圈子的青少年，明白到節日期間確實會帶來飲酒問題。(鄧詠中攝)

「喺呢啲大型活動中，好多時買酒係平過買水，所以好多青年人都會暴飲。」過去在某音樂節中， Rachael如常與義工二人一組，為參加者派發清水。當時環境漆黑而音樂聲很大，她們在場內某角落見到一名女子攤在地上，擔心女子身體狀況的她們走上前之後，發現女子只是喝醉後臥地休息，於是她們一直陪伴女子，直至她完全清醒後才離開。Rachael表示，類似的情況實在很多，團隊每次活動前會有訓練，除了指示一眾義工參與甚麼崗位，也教導她們如何識別因飲酒或濫藥而出現身體不適的人士，以及要如何協助。

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青少年飲酒可以有諸多理由，氣氛渲染和朋輩影響也是因素，SOSKELY項目經理吳芷旻（Cindy）指，因不少青少年在酒後會出現情緒問題，因此除了派水行動，SOSKELY亦有在場內設置休息區，在帳篷內放了豆袋，營造安全舒適及有私隱的環境，讓青年在嘈雜的場地裡有空間休息，並由義工陪伴和開解。在大家興高采烈之時，要「說教」講述酒精的禍害，會否惹來反感？「當然啦，青少年飲咗水之後，未必會好有禮貌。但好得意，因為場內飲水嘅位唔多，佢哋晏啲需要飲水又會過返嚟，反而覺得有個位畀佢哋休息幾好，又會用心聽吓我哋講嘢。」

Cindy指，緩害工作在香港並不普遍。(鄧詠中攝)

在大型活動中酒精總是隨手可得，年青人容易因環境影響過量飲酒。(鄧詠中攝)

根據衛生署的統計數據，在2014/15學年的中學生當中，整體而言有56.8%表示曾經飲酒。Cindy認為，實際情況遠比這數字多，而現時香港對於飲酒的緩害教育並不足夠。事實上，啟勵扶青會是現時唯一會在節日中進行緩害教育的團體，他們希望即使青少年一早已經接觸酒精， 但教育工作能在初期關鍵時刻令他們明白飲酒要適時和適量。Cindy又指，美國、澳洲等地的緩害服務發展較久，現時他們亦有向外國機構「取經」，希望未來能再進一步，將更好的緩害服務帶來香港。

啟勵扶青會(啟勵)屬非政府資助的雙語慈善機構，為本地14至24歲的華語、少數族裔，以及英語青年提供全面支持。請即進入「01心意」平台支持SOSKELY緩害外展活動！