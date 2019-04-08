癱瘓女兒搭巴士被質疑扮傷殘　公屋單親母出車：養車唔一定係富戶

對車主來說買車難，養車更難，私家車的日常花費，可以是龐大負擔，但公屋車主是否就是隱形富戶？一位單親媽媽，獨力照顧八歲癱瘓女兒、七旬母親和十五歲的兒子，年前因為搭巴士時遭司機及乘客質疑其女兒「扮癱」，令她受盡委屈，她決意一日打兩份工，買了一部傷殘私家車，只希望女兒能夠獲得公平對待：「想捍衛我個女」。 養車之後，卻發現停車場問題多多。停車場由房屋署轉至領展旗下，再於去年轉由基匯資本管理，結果租金連年上升，更在兩年間由2,000元升至2,700元，大大加重了她的負擔。「養車公屋戶不一定是富戶。我們不是公屋富戶，咁樣加落去真係頂唔順。」她說。

三歲女兒突然癱瘓 離婚之後母中風：「想過尋死」

2014年之前，Joan原本有一個美好的家庭，與丈夫育有一兒一女，然而一場突如其來的大病，令三歲的小女兒變得癱瘓。「本身她是早產嬰兒，身體很差，後來有一次發燒昏迷。急救醒來的時候，她已經不能再動……」Joan哽咽說，「一個親生的小朋友，突然由正常，變到不懂笑、不懂和你說話、不懂給你反應……真的覺得好痛，心如刀割。」

女兒癱瘓，其後她又與丈夫離婚，帶著兒女搬到葵盛東邨，與七旬母親和妹妹同住，「這是400呎的五人單位，有時我要睡客廳。」後來母親突然中風，對她來說可說是再一重打擊，「那時要照顧母親，一次她發脾氣罵我。當時我在廚房拿著鑊鏟，坐了在地上哭。真的很絕望，心想為甚麼我會這樣。」Joan也因而患上了情緒病，「真的想過尋死。」

接連不幸，Joan堅持不領綜援，每日炒散養家人。（廖俊升攝）

女兒覆診搭車遭歧視 決心做車主接送

後來Joan接受心理輔導，也開始修讀社工課程，嘗試了解青少年心理，「當時兒子的脾氣也變差了，所以想知道兒子在想甚麼，應該怎樣和他溝通。」情緒問題慢慢得到解決，「以前很執著，開始學會放下。」

「在一般人眼中，輪椅是老人家那一隻。而特製兒童輪椅看起來像嬰兒車，很難摺起來。女兒一個月要覆診5至6次，每次都要由葵盛去沙田威爾斯醫院。」「有一次巴士司機和我吵架，說我女兒扮傷殘人士，不願降輪椅板給我們上車。那時女兒看住我，我覺得捍衛不了自己的女兒。」

Joan也曾因為推輪椅上巴士，與乘客爭執，「有些太太不停講『BB車要摺埋㗎』，最後我忍不了說我的小朋友是傷殘的，她們才願意收口。」因為女兒要經常外出覆診，最後她決心買了一部私家車，「這不是奢侈，而是有需要。難道我想女兒坐輪椅嗎？」

拒領綜援打兩份工 私家車是家庭救贖

作為照顧兩幼一老的單親媽媽，本來已是家庭經濟支柱，如今要養車，自然也加大了負擔。「這部是輪椅車，十萬元買入。車位、油錢和保險等大約六千元，佔了我的收入一大半。」Joan早晚打兩份餐廳散工，月入萬多元，雖然散工並不穩定，但她相信肯做就不會沒有工做，而做散工的原因，也是想抽時間多陪女兒。現在她的女兒一星期有幾天會住在大埔區的政府宿舍。「因為醫生說她不可能活到老，隨時一個病會奪去她的生命，所以要珍惜，也讓自己堅強一點。一收到宿舍電話我就會很緊張，老闆知道我女兒有事，也會叫我先走。」

「我不想申請綜援，我自己有手有腳，我覺得不需要，好像一個廢人一樣。」前夫沒有給她贍養費，Joan不怕捱苦，相信自己能夠養活家人，她慶幸自己有一個生性的兒子，「兒子很獨立很生性，自己也能照顧自己和妹妹。我有時亦都想自己打發一下時間，如果花太多心機、時間在女兒身上，她離開的時候，我怕我會更加傷心。」買車之後，也讓她重拾私人生活，「我結婚前很喜歡開車，現在可載家人四處去，帶女兒看電影、覆診，所以很方便。」

Joan女兒坐在特製兒童輪椅。（受訪者提供）

養車不一定是富戶 難敵車位猛加租：「真係頂唔順」

「不要常標籤我們，養車公屋戶不一定是富戶，我們是真的有需要。」她直言自己每個月的收入，僅僅能應付支出，根本不能儲蓄，因此她也不認為車主一定是有錢人。



不過葵盛東邨的停車場，數年之間經歷兩次易主，由房屋署轉交領展，再於去年尾轉至基匯資本，每次轉手，甜戶也經歷三次車位加租，「年年都加，之前2,000元，加到2,300元，再加到2,700元。」Joan覺得每次加幅都非常高，「我們不是公屋富戶，咁樣加落去真係頂唔順。」不過為了家人，Joan只能無奈接受，「油錢的話，尚且可以控制駕駛次數，但車位是被動的，業主要加就只能接受。」

Joan說：「沒有車的生活支出較鬆動，但很不方便。而且想家人擁有一般人有的生活，不是說要很富有，但要有正常生活，就算傷殘也一樣，這是公平。」（廖俊升攝）

照顧殘障女兒，Joan坦白地說辛苦，「她好喜歡看電影，但中途要換尿片，入廁所半小時，電影只看開頭同結尾，中間永遠都看不到。」（廖俊升攝）

區議員：有很多基層靠車搵食

其實除了有特殊需要的家庭，不少的公屋戶對車位有很大的需求。葵盛東邨區議員周偉雄說，除了低下階層，還有紀律部隊和退休紀律部隊會住在公屋，他們工作出入亦需要泊車位。鄰近的葵聯邨在2011年入伙，該邨並無供應車位，租戶的需求轉嫁至葵盛東邨停車場，「葵聯邨入伙之前，葵盛東停車場還有剩餘的配額；入伙之後，要靠葵盛東邨承受其車位需要。而葵聯邨大概有三分一單位撥歸紀律部隊宿舍，當中如有一半人租車位，都超過一百個（需求）。」

除此之外，周偉雄指葵盛東邨有很多靠開車維生的居民，包括貨Van司機和的士司機，他們也需要在屋邨停車場安置其工作車，「200個車位，有數十部都是『搵食車』，需求也是很大的。也有地盤工人開車到地盤；高空作業的工人在車頂放梯，車內放工具；冷氣工放工具在車上，當車輛是貨倉。」他又指，葵聯邨入伙之後，街坊輪候車位往往排至第20至30個，最近的泊車位已經要去到葵芳。

周偉雄指，基層對公屋車位的需求也很大。（廖俊升攝）

隔籬邨房署車位加租120元 葵盛東加400元

周偉雄指，經過兩次易主，車位租金在兩年之內加了三成一，加幅並不合理，「若以居民平均入息和公屋加租幅度來計，已超過好多。就算基匯資本稱以同區的車位加幅來計算，也是講不通，即使加上青衣，最多也是年加一成二。」他又指，現時同區由房屋署管理的葵盛西邨停車場，租金只是由2,000元加至2,120元，「兩邨隔5分鐘路程，房屋署只加120蚊。」

有居民是貨Van司機，但常常沒有泊車位，要冒抄牌風險泊在街上。（廖俊升攝）

貨Van司機：泊街被抄牌平過泊停車場

居住在葵盛東邨的貨Van司機盧先生就表示，平時很難找到泊車位，如果沒有車位只能泊在街上，「抄牌罰320元，抄10次僅是3,200元，如果抄7至8次都平過泊停車場。」他續指，葵聯邨和附近商場的車輛都集中在葵盛東邨停車場，令車位短缺，「時租把車位泊光，收工回來沒有位泊。試過只剩1.8米的車位，貨Van根本泊不到。」

盧先生也認為，停車場車位的加幅太過厲害，他收入二萬元，用於車輛的洗費也用了一萬多元，「供車都要6,000幾元，再加上停車場就要用人工一半。」他甚至認為，可能賣車轉行打工，會比現在的生活更好，「如果繼續（車位租金）不停加就可能負擔不起。」