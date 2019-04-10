【網上炒場】炒高康文署場地圖利　違規者或被取消預訂資格6個月

康文署旗下康體設施「炒場」問題一直為人詬病，市民欲租用康體設施，隨時不知等到何月何日。近日有人利用網上康體通號碼代為訂場，甚至有團體利用優先訂場再以一倍價錢轉售圖利，每月可賺取數萬元。有區議員促請康文署儘快解決以上漏洞，確保市民使用公共設施的權利。康文署則回覆表示，如有個人或團體涉嫌違規「炒場」，將會分別被暫停預訂設施資格及取消優先訂場資格6個月。

今年2月，有集團涉嫌用假身份證，申請康文署康體通戶口訂場，獲利超過100萬。另外亦有報導指，有人借用他人康體通帳號以代訂康體設施，獲得場地後就將價錢提升一倍轉售；而體育總會屬會、學校，或其他慈善團體，則利用可提前預訂康體設施的優勢，提前訂場再轉售圖利。

實名制不適用於網上訂場

去年康文署則有新規定，凡在康體通櫃枱預訂康體設施，均要使用實名制，出示身份證正本。但該規定並不適用於網上預訂系統或自助服務站，有人就利用此漏洞，使用他人康體通帳號以代訂場地，逃過實名制規限。有東區區議員質疑，署方未有就以上問題有適切跟進，而相關「炒場」行為亦未有相關罰則，難以規範不法之徒。

不少人利用網上訂場漏洞及團體優先預訂，繼而轉售場地。（資料圖片）

康文署在回覆區議會時，未有正面回應會如何解決實名制漏洞，只表示如發現有個別團體在租用設施後轉租予他人，署方會向違規團體發出通知書，如在12個月內就同一場地收到兩次違規通知書，署方會暫時取消該團體的優先訂場資格6個月。至於個人方面，租用人如被確定違規轉讓或炒賣用場許可證或濫用優惠收費預訂場地，將會被罰取消預訂設施資格180天。