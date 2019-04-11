【遊樂場變雀屎場】健明邨遊樂場長期佈滿雀屎　家長憂小朋友染病

屋邨內的兒童遊樂場，一向都是小朋友放學後必到之處，也是不少人的童年回憶。但如果遊樂設施充斥雀鳥糞便，是否仍有人願意使用？在調景嶺健明邨內，上下邨各只有一個相對大型的兒童遊樂場，但下邨的遊樂場被指長期衛生惡劣，因樹上有不少雀鳥聚集，該處也變成了「糞便樂園」，令家長十分擔心，小朋友在遊玩之時會因此染病。

遊樂場內外均污跡處處。(西貢區區議員何民傑提供)

遊樂場內外均污跡處處。(西貢區區議員何民傑提供)

該遊樂場位於健晴樓和健曦樓之間，鄰近幼稚園。西貢區區議員何民傑指，平日有不少小朋友會在該處玩耍，但每天所見，場內均十分骯髒。地上、長椅上、樓梯上都見到有大量啡色和白色的污跡。他表示，近月氣溫回暖，不少雀鳥開始聚集在附近的樹頂，而小朋友放學時，大多會在遊樂場內先作停留，因此令家長十分擔心，「除咗擔心整污糟，更加驚佢哋會喺雀鳥糞便度惹到病菌！」

何民傑促房署加強清理。(西貢區區議員何民傑提供)

「房署有清潔公司，理論上應該日日都清理，但我哋日日去都係咁。」他認為，房署負責管理場地，必須加強清掃，必要時亦可與其他部門一同處理問題，「可以同漁護署、食環署一齊合作，研究下點樣喺根本著手，令啲雀去第二度聚集，將呢個遊樂場變返乾淨。」